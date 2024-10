Les plaisirs pas chers avant la fin du Prime Day : voici le top 10 des meilleures offres à moins de 100 euros

Un dernier plaisir pour la route ? Le Prime Day d’Amazon prend fin dans quelques heures et encore plein de produits divers et variĂ©s sont disponibles en promotion. Dans cette dernière sĂ©lection, nous vous prĂ©sentons les meilleures offres Ă moins de 100 euros du dernier Prime Day de l’annĂ©e !

Besoin d’une nouvelle batterie externe ou d’un tracker ? De changer de souris ou d’enceinte connectĂ©e ? Dans ce bric-Ă -brac des dernières promotions du Prime Day, voici les offres infĂ©rieures Ă 100 euros. C’est peut-ĂŞtre l’occasion de voir ce que vaut vraiment une balance connectĂ©e ou un air fryer, ou encore cette fameuse manette qui se branche directement au port USB-C d’un smartphone.

Amazon Echo Show 8

Amazon s’est taillĂ© une place de choix avec ses Echo sur le marchĂ© des enceintes et des Ă©crans connectĂ©s. Le gĂ©ant amĂ©ricain innove constamment dans ce domaine et la dernière gĂ©nĂ©ration de l’Echo Show 8 en est la preuve. Cette fois-ci, le son est de qualitĂ© et le contenu dĂ©sormais personnalisĂ© pour chaque utilisateur.

Les points positifs de l’Amazon Echo Show 8 (3e gen.)

La qualité audio

La caméra avec suivi automatique

Widgets ajustables

Au lieu de 169,99 euros habituellement, l’Amazon Echo Show 8 (3e gen.) est maintenant disponible en promotion Ă 99,99 euros chez Amazon.

Philips Essential Airfryer XL

Un Airfryer n’est pas une friteuse comme les autres puisque ces appareils cuisent les aliments sur le mĂŞme principe, mais avec beaucoup moins de matière grasse pour des repas plus sains, mais aussi une cuisson qui ne dĂ©gage pas d’odeurs dĂ©sagrĂ©ables. Pendant le Prime Day, ce modèle de Philips est Ă un prix plus qu’intĂ©ressant.

Les atouts du Philips Essential Airfryer XL

Une friteuse sans huile pour une alimentation plus saine

Une capacité de 6,2 litres et une puissance de 2 000 W

Des cuissons pré-programmées selon les recettes

Au lieu de 159,99 euros lors de son lancement, le Philips Essential Airfryer XL est maintenant disponible en promotion Ă 94,90 euros sur Amazon.

WD_Black SN850X

Mark Cerny, l’architecte de la PlayStation 5 en personne, a affirmĂ© qu’il avait choisi ce SSD pour son propre usage personnel ! Alors plus aucune raison de douter de son efficacitĂ©, le SN850X est une valeur sĂ»re pour augmenter le stockage de sa console. De plus, ce n’est pas demain qu’on risque de le retrouver sous la barre des 100 euros.

Ce qu’il faut retenir du WD_Black SN850X

Une capacité de stockage de 1 To

Un débit de 7 300 Mo/s en lecture

Avec un dissipateur thermique

Au lieu de 111,99 euros en boutique officielle, le WD_Black SN850X (1 To — avec dissipateur thermique) est maintenant disponible en promotion à 92 euros sur Amazon.

Backbone One USB-C

L’émergence du cloud gaming a permis aux détenteurs de smartphone de jouer à leurs titres favoris sur leur appareil, où qu’ils soient. Mais, la maniabilité sur un écran tactile n’étant vraiment pas idéale, l’utilisation d’une manette efficace pour smartphone est vite devenue indispensable pour jouer dans les meilleures conditions. Parmi les références que l’on recommande, figure la Backbone One.

Pourquoi on recommande la Backbone One USB-C

Une manette ergonomique et pratique

Une version USB-C compatible avec les derniers iPhone

Compatible avec plusieurs services de cloud gaming

Au lieu de 119,99 euros habituellement, la Backbone One (USB-C) est maintenant disponible en promotion Ă 83,99 euros chez Amazon.

Withings Body Smart

Saviez-vous qu’une balance ne mesure pas seulement le poids ? C’est le cas des balances connectĂ©es avec impĂ©dancemètre, Ă l’aide d’un courant Ă©lectrique, ces appareils mesurent la proportion de muscles, d’os, d’eau ou encore de graisse viscĂ©rale dans le corps. De quoi assurer un suivi santĂ© très prĂ©cis. L’application associĂ©e peut mĂŞme donner des conseils pour atteindre ses objectifs de poids.

La Withings Body Smart en quelques points

Une balance connectée à un bon rapport qualité-prix

Suivi du poids et d’autres mesures comme la masse osseuse

Une édition stylée pour les JO 2024

Au lieu de 99,95 euros habituellement, la Withings Body Smart est maintenant disponible en promotion Ă 75,94 euros chez Amazon.

Ring Video Doorbell + Ring Indoor Cam

Si vous souhaitez surveiller le pas de votre porte, en votre absence ou non, la meilleure solution reste la sonnette connectée dotée d’une caméra. L’un des modèles d’Amazon, la Ring Video Doorbell, est actuellement à moitié prix, avec en prime une caméra de surveillance intérieur.

C’est quoi ce pack de sĂ©curitĂ© Ring ?

Un ensemble simple Ă installer

Une sonnette qui filme en 1440p + vision nocturne

Dotée de la détection de mouvements

Au lieu de 159,98 euros habituellement, cet ensemble de sécurité Ring est maintenant disponible en promotion à 69,99 euros sur Amazon.

Logitech MX Vertical

Le télétravail se répand toujours plus, mais il reste important de veiller à son confort et c’est dans cette optique que certains constructeurs comme Logitech proposent des produits pensés pour le bien-être de chacun. Par exemple, cette souris MX Vertical a été conçue pour prévenir les tendinites et les syndromes du canal carpien et obligeant la main et le poignet à adopter une position plus naturelle.

La Logitech MX Vertical en résumé

Une souris verticale pensée pour la santé des mains

Un capteur optique d’une prĂ©cision de 4 000 PPP

Capable de passer d’un Ă©cran Ă l’autre avec Logitech Flow

Au lieu de 119,99 euros habituellement, la Logitech MX Vertical est maintenant disponible en promotion Ă 66,49 euros sur Amazon.

Ugreen Uno

Ce petit chargeur Ugreen tout mignon baptisé Uno qui n’est ni plus ni moins qu’un chargeur USB, mais sous la forme d’un petit robot équipé d’un écran LCD donnant des informations sur la charge d’un appareil sous forme d’émoticône. Un produit étonnant et original pouvant monter à une puissance de charge de 65 W et avec 2 ports USB-C et un port USB-A. Le voilà plus accessible durant le Prime Day d’Amazon.

Pourquoi on adore Ugreen Uno

Une puissance de charge de 65 W

Deux ports USB-C et un port USB-A

Un Ă©moji LED pour indiquer le statut de charge

Au lieu de 49,99 euros habituellement, le Ugreen Uno est maintenant disponible en promotion Ă 32,76 euros sur Amazon. N’oubliez pas de cocher le coupon pour obtenir ce prix.

Rolling Square AirCard

Vous avez tendance à oublier votre portefeuille ? Le « Rolling Square AirCard » devrait être utile, voir devenir un indispensable pour vous. Cet objet sous forme de petite carte joue le rôle d’une balise Bluetooth, un peu comme un AirTag. Si votre portefeuille est à proximité, vous pouvez utiliser l’application Localiser pour faire émettre un son, qui est censé être 20 % plus puissant qu’un AirTag. Très pratique, si vous êtes intéressés, sachez qu’il se négocie à un meilleur prix lors du Prime Day.

La Rolling Square AirCard, c’est quoi ?

Une balise Bluetooth ultra-fine en forme de carte

Un signal sonore pour localiser l’objet

Compatible avec Localiser d’Apple

Au lieu de 39 euros lors de son lancement, la Rolling Square AirCard est maintenant disponible en promotion Ă 20,93 euros sur Amazon.

Final Fantasy XVI

Final Fantasy XVI est le dernier volet de la saga de RPG à succès de Square Enix. Son gameplay reprend celui de Final Fantasy XV et des récents remakes de Final Fantasy VII avec des phases de combat en temps réel. On suit cette fois-ci les aventures de Clive Rosfield dans le monde de Valisthéa, divisé en six nations perpétuellement en conflit. Après avoir survécu à la chute de son royaume, puis réduit à l’esclavage, Clive se lance à corps perdu dans sa quête de vengeance qui le jettera dans une guerre entre les nations de Valisthéa.

Pourquoi Final Fantasy XVI est une réussite

Des graphismes et une mise en scène de haut vol

Une plongée dans un univers fantastique et épique

Des personnages bien Ă©crits et charismatiques

Au lieu de 79,99 euros habituellement, l’Ă©dition standard PS5 de Final Fantasy XVI avec un steelbook exclusif est maintenant disponible en promotion Ă 19,99 euros sur Amazon.

