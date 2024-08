Super deal : à -30 %, cette batterie externe 20 000 mAh (130 W) peut recharger 4 fois votre iPhone

Avec sa capacitĂ© de 20 000 mAh et sa puissance de 130 W, la batterie externe Ugreen Nexode peut ĂŞtre une vĂ©ritable aide au quotidien pour recharger, plusieurs fois si nĂ©cessaire, nos appareils. Un petit appareil bien utile que l’on trouve en promotion Ă 69,99 euros au lieu de 99,99 euros sur Amazon.

Ugreen Nexode Batterie Externe 20 000mAh // Source : Amazon

MalgrĂ© l’avènement des chargeurs rapides et des smartphones endurants, les batteries externes restent encore aujourd’hui très utiles dans certains cas, comme lorsqu’on est en dĂ©placement ou qu’aucune prise n’est Ă proximitĂ©. Elles nous aident bien, surtout quand elles sont dotĂ©es d’une capacitĂ© gĂ©nĂ©reuse et d’une grosse puissance de charge, Ă l’image du modèle Ugreen Nexode de 20 000 mAh, qui peut, selon la marque, recharger quatre fois un iPhone 15 Pro. Un appareil largement recommandable qui voit son prix chuter après 30 % de rĂ©duction.

Les atouts de cette batterie externe Ugreen Nexode

Une capacité de 20 000 mAh

Une puissance de charge de 130 W

Deux ports USB-C et un port USB-A

Un Ă©cran pratique

Initialement affichée à 99,99 euros, puis réduite à 73,67 euros, la batterie externe Ugreen Nexode 20 000 mAh peut actuellement vous revenir à 69,99 euros sur Amazon grâce à un coupon qui fait économiser 30 % avant de glisser le produit dans le panier.

Une batterie externe avec un Ă©cran bien pratique

La batterie externe Ugreen Nexode se prĂ©sente sous la forme d’un bloc rectangulaire assez Ă©pais, mais qui tient très bien dans la main, d’autant plus qu’il ne pèse que 480 g, ce qui est tout Ă fait convenable, mĂŞme si elle rentrera difficilement dans une poche. Le principal atout de ce design reste toutefois cet Ă©cran TFT sur la façade qui affiche le niveau de la batterie, le courant et la tension en temps rĂ©el, ainsi que la puissance des diffĂ©rents ports.

En parlant des ports, justement, on a droit ici à deux ports USB-C et à un port USB-A. Il est donc possible de recharger trois appareils simultanément, mais la puissance de charge sera dans ce cas distribuée entre les trois ports. On préfère donc recharger un appareil à la fois pour gagner du temps.

Une puissance non négligeable

Cette batterie externe dispose d’une capacitĂ© de 20 000 mAh, ce qui lui permet, selon la marque, de recharger un MacBook Air M2 15 un peu plus d’une fois, un iPhone 15 Pro jusqu’Ă 4,5 fois ou encore une Nintendo Switch jusqu’Ă 3,4 fois. Elle peut en outre dĂ©livrer une puissance de charge considĂ©rable de 130 W. Pour recharger votre ordinateur portable ou votre smartphone le plus rapidement possible, il faudra le brancher sur le premier port USB-C, qui offre une charge rapide de sortie de 100 W maximum.

Le second port USB-C dĂ©livre quant Ă lui 30 W, contre 22,5 W pour le port USB-A. Notez que si vous branchez un appareil sur le deuxième port USB-C et un autre, en mĂŞme temps, sur le port USB-A, la puissance de charge globale s’Ă©lèvera Ă 15 W. La batterie externe Ugreen Nexode est par ailleurs conforme aux protocoles de charge Power Delivery et Quick Charge 3.0. Pour la recharger, vous pourrez le faire avec un chargeur de 65 W et mĂŞme plus : la power bank sera ainsi complètement rechargĂ©e en 2 heures. Attention, ce chargeur n’est pas fourni ici.

Afin de comparer la solution de Ugreen avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures batteries externes du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.