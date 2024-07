Le Prime Day approche à grands pas, mais Amazon décide de brader ses produits avant l’heure

Le Prime Day 2024 est attendu pour le 16 et 17 juillet, mais Amazon commence déjà la braderie ! En ce moment, le géant américain fait chuter le prix de ses références phares : enceintes, sonnettes, caméras… Retrouvez ici les meilleures offres en promo !

Le Prime Day arrive à grands pas, et pourtant Amazon s’empresse d’ores et déjà de casser les prix de ses produits. Echo Show, Echo Dot, caméras et sonnettes Blink… De quoi vous faire plaisir et en plus en faisait quelques économies au passage puisqu’ils sont tous en promotion avant l’heure.

Vous n’êtes pas abonné Prime, mais vous ne voulez pas rater les promos ? Amazon a pensé à vous (enfin, surtout à votre porte-monnaie) et propose une période d’essai gratuite de 30 jours. Inscrivez-vous juste avant le Prime Day, profitez des offres, et résiliez dans la foulée si le service ne vous convient pas.

Les offres du Prime Day 2024 en avant-première

Echo Pop + Philips Hue : une mini enceinte connectée d’appoint parfaite dans une petite pièce

L’Amazon Echo Pop est la dernière enceinte connectée du géant américain. Mignonne et discrète, on a apprécié le design, l’efficacité des micros ou encore la très bonne gestion d’Alexa. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur l’Echo Pop.

Les points forts de l’Echo Pop

Deux jolies petites enceintes compactes

Avec des micros efficaces et une bonne gestion d’Alexa

Et une ampoule connectée Philips contrôlable depuis la voix

Au lieu de 134,97 euros, le pack de deux Echo Pop avec ampoule Philips Hue White se négocie aujourd’hui à 42,98 euros sur Amazon.

Echo Dot (5e gen) + Philips Hue : un bon rendu audio dans la pièce

Les Amazon Echo Dot, reconnaissables à leur design tout en courbes et leur tissu anthracite avec un liseré bleu à la base, sont particulièrement reconnues pour leur efficacité et la dernière génération devrait remplir parfaite son rôle.

Ce qu’on apprécie de l’Echo Dot (5e gen)

Une enceinte connectée qui fait aussi répéteur Wi-Fi

Des performances sonores améliorées, mais encore perfectibles

Une captation des micros efficace pour contrôler vos objets connectés

En ce moment, le lot de deux Echo Dot (5e gen) avec une ampoule Philips Hue se trouve en promotion à 42,98 euros au lieu de 134,97 euros habituellement, sur le site d’Amazon.

Blink Outdoor + Blink Mini 2 : un pack de surveillance complet

La gamme Blink Outdoor s’avère efficace pour sécuriser votre domicile. Dédiées pour l’extérieur, ces caméras alertent en cas de mouvement et filment en 1080p. On trouve même dans ce pack, la Blink Mini 2, qui contrairement au modèle précédent, peut fonctionner aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Les atouts de ce kit Blink Outdoor + Mini 2

Quatre caméras extérieures endurantes et robustes

Un rendu d’image en 1 080p

Une vision nocturne HD et détection des mouvements

Une mini caméra à l’aise à l’intérieur comme à l’extérieur

D’abord affiché à 349,98 euros, le lot de 4 caméras Blink Outdoor accompagné d’une Blink Mini 2 est remisé à 128,49 euros sur Amazon.

Ring Stick Up Cam + Indoor Cam (2e gen) : des caméras inépuisables

Un set de caméras connectées parfait pour surveiller votre domicile pendant vos vacances d’été, et garder l’esprit tranquille.

Les avantages de ce kit Stick Up Cam + Indoor Cam 2ᵉ gen

Deux caméras extérieures avec batterie rechargeable et amovible

La détection de mouvements intégrée

Une caméra intérieure qui respecte la vie privée

Initialement proposé à 259,97 euros, le pack de deux caméras Stick Up Cam avec une caméra Indoor Cam 2ᵉ gen est aujourd’hui proposé à 109,99 euros sur Amazon.

Ring Video Doorbell + Echo Pop : voir, entendre et parler aux visiteurs

Pour savoir qui sonne à sa porte, surveiller ce qui se passe à l’extérieur du domicile de jour comme de nuit et interagir avec ses visiteurs, on compte généralement sur les caméras de surveillance. Mais il faut savoir que la sonnette connectée Ring Video Doorbell est, elle aussi, capable de faire ces choses, en plus de faire office de… sonnette.

Ce qu’il faut retenir de la Ring Video Doorbell

Avec une caméra qui filme en 1080p + vision nocturne

Un détecteur de mouvements inclus

Un micro bidirectionnel intégré

Une petite enceinte connectée

Récemment à 154,98 euros, la Ring Video Doorbell et l’Echo Pop sont désormais proposés à 54,99 euros sur le site d’Amazon.

Blink Video Doorbell + Blink Mini 2 + Blink Outdoor : surveillez votre intérieur, extérieur et même le devant de votre porte

À travers sa gamme Blink, Amazon propose plusieurs solutions de sécurité connectée, dont ces caméras, où est l’une dédiée à la surveillance extérieure tandis que l’autre à surveiller l’intérieur. Elles s’accompagnent d’une sonnette connectée qui va être pratique pour interagir avec les interlocuteurs qui sonnent à votre porte.

Que contient ce pack Blink ?

Une caméra extérieure qui filme de jour comme de nuit et détecte les mouvements

Une sonnette pratique avec un angle de vision à 135°

Une mini caméra efficace à l’intérieur comme en extérieur

Au départ à 209,97 euros, la Blink Video Doorbell avec la Blink Oudoor et la Blink Mini 2 sont désomais affichés à 89,99 euros sur Amazon.

Pack de 2 Echo Show 5 (3e gen) + Philips Hue : deux smart display efficace

L’Echo Show 5 3ᵉ génération est un bon petit écran connecté. Si c’est votre premier achat dans cette catégorie de produit, vous avez simplement l’un des meilleurs écrans connectés du marché et dans votre chambre à coucher, la cuisine ou le salon, il sera un compagnon fidèle et efficace.

Les points positifs de l’Amazon Echo Show 5 (3e gen)

Deux écrans connectés lumineux

Un meilleur rendu audio et des micros très réceptifs

Alexa de la partie

Disponible à 244,97 euros, le pack contenant deux Echo Show 5 (3e gen) et une Philips Hue est maintenant proposé à 122,98 euros sur le site d’Amazon.

En attendant l’arrivée de son évènement, le Prime Day, vous pouvez toujours regarder les offres des soldes d’été : elles sont nombreuses et voici notre article actualisé régulièrement au rythme des ventes flash.

