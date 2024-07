Meta Quest 3 : le Prime Day permet d’économiser 100 € sur le prix de ce casque VR et réalité mixte

Il y a quelques mois, l'Apple Vision Pro s'est trouvé un nouveau concurrent dans le domaine de la réalité mixte : le Meta Quest 3. La dernière itération des casques ex-Oculus se pose comme étant le meilleur casque de VR du marché et la meilleure alternative au casque scandaleusement cher d'Apple. Pendant le Prime Day d'Amazon, il est possible de le retrouver à 455,99 euros au lieu de 549,99 euros.

Sorti en octobre dernier, trois ans après le Meta Quest 2, le Meta Quest 3 entend dominer le marché de la réalité virtuelle mais aussi de la réalité mixte, et se pose ainsi en concurrent direct de l’Apple Vision Pro, tout en étant sept à huit fois moins cher que ce dernier. Par rapport à son prédécesseur, le Meta Quest 3 apporte des améliorations dans tous les domaines, que ce soit le confort, le design, les performances ou bien l’écran. Pendant le Prime Day, il est possible de le retrouver avec une baisse de prix de près de 100 euros.

Le Meta Quest 3 en quelques mots

Un casque de VR, mais aussi de réalité mixte !

Un meilleur confort et une meilleure définition d’écran

Compatible avec plus de 500 jeux vidéo

Au lieu de 549,99 euros habituellement, le Meta Quest 3 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 455,99 euros chez Amazon.

Un Meta Quest 2, mais en beaucoup mieux

La première chose qui frappe quand on déballe la bête, c’est sa finesse. Le Meta Quest 3 est 40 % plus compact que son prédécesseur grâce à un nouveau système de lentilles dites « pancakes ». Ces nouvelles lentilles n’ont que des avantages, en plus d’être plus compactes, elles affichent moins de distorsions, sont moins énergivores et proposent un champ de vision plus proche de la réalité. Meta n’a pas non plus lésiné sur leur qualité d’affichage, on a une résolution supérieure de 30 % à celle du Meta Quest 2. Avec 2 208 x 2 064 pixels par œil, on a une qualité proche de la 4K, sans compter que le taux de rafraîchissement peut grimper jusqu’à 120 Hz.

Niveau design, le Meta Quest 3 apporte quelques changements, dont ces trois pilules sur la face avant qui abritent des caméras pour le pass-through, pour améliorer le suivi des mains et des mouvements en mode VR mais surtout en mode réalité mixte. On profite également d’une meilleure répartition du poids qui ne donne plus l’impression que le casque penche vers l’avant. Les manettes ont également été repensées pour être moins imposantes et plus confortables. En revanche, on regrette que la sangle rigide soit toujours vendue séparément.

L’argument qui concurrence l’Apple Vision Pro

En matière de performances, le Meta Quest 3 embarque une nouvelle puce signée Qualcomm, un Snapdragon XR2 Gen 2 couplé avec 8 Go de RAM. Dans la pratique, l’expérience gaming est encore meilleure avec plus de fluidité, plus de détails mais aussi une meilleure spatialisation de l’audio. Lors de l’officialisation du casque, Mark Zuckerberg a annoncé que le Meta Quest 3 était compatible avec plus de 500 jeux, il s’agit en fait de la ludothèque du Meta Quest 2 avec les nouveaux titres devant sortir prochainement. De belles améliorations sur le papier, mais ce que l’on dit moins, c’est que l’autonomie a été revue à la baisse en passant de 3 heures à un peu plus de 2 heures.

Mais là où le Meta Quest 3 se pose en rival direct d’Apple et de son Vision Pro, c’est dans l’intégration de la réalité mixte qui constitue une véritable rupture avec les précédents casques VR du constructeur. Surtout, Meta compte rendre la réalité mixte accessible au plus grand nombre, au prix de 550 euros. Toutefois, la définition du pass-through laisse encore à désirer, ce n’est clairement pas au même niveau que l’Apple Vision Pro, mais il n’empêche que cette fonctionnalité ouvre un horizon de nouvelles possibilités, que ce soit pour du gaming ou d’autres usages.

