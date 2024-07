Avec cette offre Amazon, avoir un SSD NVMe M.2 (PCIe Gen 4) de 4 To ne coûte plus si cher que ça

Si vous êtes à la recherche d'une solution de stockage qui viendra booster les performances de votre PC, vous pourrez par exemple opter pour le Crucial P3 Plus, un SSD NVMe M.2 (PCIe Gen 4). Un modèle bien performant dont la version 4 To est actuellement affichée à 214,99 euros au lieu de 329,55 euros sur Amazon.

Pour donner un second souffle à son PC tout en augmentant son stockage, il vaut mieux miser sur un SSD NVMe M.2, plus facile à installer que les SSD classiques de 2,5 pouces et surtout bien plus performant. Le Crucial P3 Plus fait partie des bonnes solutions à envisager, tant ses vitesses de transfert sont élevées. Aujourd’hui, c’est d’ailleurs le modèle de 4 To qui nous intéresse tout particulièrement grâce à une remise de 35 %.

Ce que propose le SSD NVMe Crucial P3 Plus

Des vitesses de transfert élevées

Une capacité de stockage considérable

La technologie 3D NAND

Auparavant affiché à 329,95 euros, le SSD NVMe Crucial P3 Plus 4 To est actuellement proposé à 214,99 euros sur Amazon.

Un gros stockage facile à installer

Plus rapides, moins énergivores… Les SSD NVMe M.2 ne manquent pas d’atouts et sont clairement des solutions à privilégier si l’on a le choix entre ce type de modèle et un SSD classique SATA au format 2,5 pouces.

Les SSD NVMe M.2 ont aussi l’avantage d’être plus compacts et simples à installer. Ils se présentent sous la forme d’une petite carte à glisser sur la carte mère via un port PCI ou à intégrer dans un boîtier externe. Le SSD NVMe M.2 Crucial P3 Plus (PCIe 4.0) a donc toute sa place dans un PC, qui pourra ainsi bénéficier d’un vrai coup de boost. Et avec 4 To sous la main, autant dire que vous ne manquerez pas d’espace pour stocker tous vos fichiers.

Des débits très élevés

Le SSD NVMe Crucial P3 Plus offre par ailleurs des vitesses de transfert très confortables, à savoir 4 800 Mo/s en lecture et 4 100 Mo/s en écriture. De quoi lancer un système d’exploitation de façon rapide et lancer des logiciels sans accroc. L’expérience utilisateur sera bien fluide et les temps de chargement fortement réduits, comme un bon SSD est supposé le faire. On peut aussi compter sur la technologie 3D NAND de Micron pour insuffler au PC un boost d’endurance, tout en consommant peu d’énergie.

En revanche, notez que ce Crucial P3 Plus n’est pas vraiment taillé pour les PS5, puisque Sony impose des débits d’au moins 5 500 Mo/s pour un fonctionnement correct. Le Crucial P5 Plus, avec ses 6 600 Mo/s en lecture séquentielle, est par exemple bien plus performant et idéal pour cette console next-gen.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références capables de booster votre machine, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs SSD M.2 NVMe du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.