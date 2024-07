Cette tablette Huawei avec écran 2K n’est qu’à 143 € grâce à cette offre

Envie d’une tablette pas trop chère ? Vous pouvez alors par exemple opter pour la Huawei MatePad SE 10,4 pouces, dont la fiche technique comporte plusieurs bons points. Aujourd’hui, elle devient beaucoup plus intéressante à l’achat en passant de 249 euros à 143 euros seulement.

Les tablettes sont nombreuses sur le marché, et sont beaucoup mieux équipés qu’auparavant. Par exemple, la Huawei MatePad Pad SE 10,4″ est une tablette entrée de gamme aux caractéristiques modestes, mais tout à fait correctes pour l’utiliser ponctuellement pour lire, jouer ou consulter des vidéos. En ce moment, elle est même moins chère, grâce à un code promo et perd 106 euros de son prix.

Ce qu’il faut retenir de la Huawei MatePad SE ?

Une jolie tablette compacte, facile à transporter

Une dalle FullView de 10,4 pouces en définition 2K

À l’aise pour les usages du quotidien (lecture, film…)

Initialement à 249,99 euros, la tablette Huawei MatePad SE est aujourd’hui affichée à 159,99 euros sur le site de la marque, et grâce au code A10ETE, elle revient à 143,99 euros.

On trouve également la version 11 pouces en promotion à 179,99 euros avec le code A10ETE, au lieu de 219,99 euros. Un stylet est même offert avec ce modèle.

Une tablette Android simple et bien fini

Pour une ardoise tactile entrée de gamme, les finitions semblent soignées sur la MatePad SE 10,4″ de Huawei. La marque a tenu à rendre un appareil pratique, et avec ses 440 g bien répartis et ses 7,8 mm d’épaisseur, la tablette peut facilement s’utiliser et être emmenée partout avec soi sans difficulté.

En façade, on a donc droit une dalle IPS LCD FullView de 10,4 pouces, à la définition 2 000 × 1 200 pixels. Certes, elle ne jouit pas des contrastes infinis de l’Oled, mais elle est tout de même agréable pour regarder vos séries et vos films préférés.

Conçu pour des usages classiques

Avec sa puce Snapdragon 680, la MatePad SE 10,4″ n’est pas une machine très puissante, mais elle suffit pour des tâches classiques, comme la navigation web, le visionnage de vidéos, le lancement de jeux peu gourmands et même le multitâche. Notez qu’elle tourne sous Harmony OS, une interface dépourvue du Play Store de Google, mais avec App Gallery, un store applicatif de plus en plus riche.

Quelques fonctionnalités sont d’ailleurs mises à disposition pour gagner en productivité, comme le mode « Multi-fenêtres » qui permet de scinder l’écran en deux et d’utiliser deux applications côte-à-côte en même temps. Enfin, il est assez étonnant de retrouver une batterie de seulement 5 100 mAh sur ce genre d’appareil. Cependant, cela permettra d’utiliser la tablette pendant une bonne journée.

Pour comparer la Huawei MatePad SE avec d'autres modèles que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant consulter notre guide des meilleures tablettes pas chères.

