LG CineBeam Q : ce vidéoprojecteur 4K ultra-design est 500 € moins cher

Le vidéoprojecteur LG CineBeam Q adopte un design qui tranche avec celui des modèles plus classiques. Mais ce n’est pas là son seul atout : il est avant tout capable de diffuser de belles images détaillées et contrastées. Si vous souhaitez en profiter, sachez que LG le vend actuellement à 799 euros au lieu de 1 299 euros.

CineBeam Q // Source : LG

Sur le marché des vidéoprojecteurs, les modèles massifs et peu élégants sont légion. Mais à leurs côtés, on trouve également quelques références très design que l’on pourrait même confondre avec de vrais objets d’art. C’est notamment le cas du récent LG CineBeam Q, qui se fond aisément dans une décoration d’intérieur. Mais ce vidéoprojecteur n’est pas que beau : il est aussi (et heureusement) performant avec ses images diffusées en 4K. Un modèle qui a de nombreux avantages, donc, à commencer par son prix, qui bénéficie d’une réduction de près de 500 euros.

Les points forts du LG CineBeam Q

Un design élégant

Des images en 4K jusqu’Ã 120 pouces

Ajuste automatiquement l’alignement et optimise la mise au point

Initialement proposé à 1 299 euros, le LG CineBeam Q est désormais disponible à 799,99 euros sur le site officiel de la marque.

Une Å“uvre d’art à poser n’importe où

Difficile de commencer cette présentation sans mentionner le design unique du LG CineBeam Q. Contrairement à bien d’autres modèles, ce vidéoprojecteur au châssis argenté doté d’une façade noire et d’une lentille proéminente est particulièrement élégant et raffiné. Ce parallélépipède rectangle de 8 cm de large et de 13,5 cm de haut s’intègre très bien au sein d’une décoration d’intérieur, ce qui n’est clairement pas le cas de tous les vidéoprojecteurs massifs que l’on trouve sur le marché.

Ce LG CineBeam Q est par ailleurs doté d’une poignée de transport inclinable. Oui, ce vidéoprojecteur peut être très facilement déplacé, notamment grâce à son poids de seulement 1,49 kg. Notez aussi que cette poignée peut aussi faire office de support, ce qui lui ajoute même un certain cachet. Côté connectique, le LG CineBeam Q se dote d’un port HDMI 2.1, pratique pour le gaming en 4K@120fps, et d’une entrée USB-C.

Des images détaillées et bien contrastées

Le LG CineBeam Q n’est heureusement pas qu’un objet de décoration. Il offre aussi de belles prestations : il diffuse par exemple des images en définition 4K qui peuvent s’étendre jusqu’à 120 pouces, soit de quoi donner l’illusion d’être au cinéma sans bouger de chez soi. Sa luminosité de 500 lumens ANSI le destine par ailleurs à une utilisation en intérieur dans des conditions de faible luminosité. Mention spéciale pour son triple laser RGB et à la couverture de 154 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. Les couleurs projetées sont donc très réalistes et la palette très étendue. Ajoutons à cela un taux de contraste de 450 000:1 qui permet de profiter de détails bien nets et de noirs profonds. On regrette toutefois la faible puissance des haut-parleurs, ici de 3 W ; mieux vaut s’équiper d’une barre de son ou d’une enceinte, donc.

Parmi ses autres fonctionnalités, mentionnons sa capacité à calibrer automatiquement l’alignement de l’écran et à optimiser la mise au point. Pratique pour gagner du temps, donc. Le vidéoprojecteur embarque par ailleurs l’OS de LG, soit webOS, qui donne accès à une foule d’applications et de plateformes de streaming. Chromecast et AirPlay sont aussi de la partie. Enfin, sachez que le vidéoprojecteur ne fonctionne pas sur batterie, mais il est tout de même compatible avec les batteries externes, ce qui permet de l’utiliser en extérieur.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vidéoprojecteurs du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.