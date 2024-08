E.Leclerc propose un pack en promo avec smartphone + écouteurs qui va ravir les petits budgets

Les petits budgets qui souhaitent changer de smartphone et qui ne refuseraient pas d’avoir des écouteurs sans fil pourront se tourner vers le pack Motorola comprenant le Edge 50 Fusion et les Moto Bud+ pour 359 euros seulement, contre 449 euros de base. 

En d√©clin depuis plusieurs ann√©es, la marque am√©ricaine Motorola esp√®re revenir sur la sc√®ne du smartphone comp√©titif en Europe, avec pour ambition de venir d√©tr√īner certain constructeur ayant une place de choix dans le monde des smartphones. En ce moment, E.Leclerc propose un pack contenant l’un des derniers smartphones de Motorola (le Edge 50 Fusion) avec ses compagnons audio, les Moto Buds+ ainsi qu’une coque, et cela, pour moins de 360 euros.

Un pack intéressant avec :

Un élégant Motorola Edge 50 Fusion

Les true-wireless Moto Buds+

Et une coque stylée

Au lieu de 449 euros, le pack Motorola Edge 50 Fusion + Moto Buds et coque est aujourd’hui disponible en promotion √† 359 euros chez Leclerc.

Le Edge 50 Fusion un excellent milieu de gamme

Le Motorola Edge 50 Fusion propose un √©cran pOled incurv√© sur les tranches de 6,7 pouces avec une d√©finition de 1 080 √ó 2400 pixels et un taux de rafraichissement pouvant monter √† 144 Hz. C’est donc un √©cran tr√®s r√©actif, rendant la navigation plus confortable.

Il est aliment√© par un processeur Snapdragon 7s Gen 2 de l’entreprise Qualcomm associ√© avec un GPU Adreno 710 et de 12 Go de RAM lui permettant de g√©rer sans forcer les t√Ęches les plus exigeantes demand√©es √† un t√©l√©phone. La puce graphique permet une excellente exp√©rience en jeu approchant la plupart du temps les 60 FPS.

Du c√īt√© photo, le Edge 50 Fusion est con√ßu avec un capteur principal de 50 M√©gapixels, suivi d’un second capteur de 13 Mpx avec un ultra-grand-angle (f/2.2). Les prises de vue sont agr√©ables en pleine lumi√®re avec des couleurs vives et un niveau de d√©tail int√©ressant. Quant √† son autonomie, il tient ais√©ment la journ√©e avec sa batterie de 5 000 mAh. Et dans le cadre o√Ļ votre utilisation est plus intense, vous pourrez compter sur la charge rapide 68 W.

Les Moto Buds + des écouteurs ambitieux conçus avec Bose

Toujours dans sa qu√™te d’innovation et de reconqu√™te du march√©, Motorola a fait appel √† la c√©l√®bre firme Bose pour concevoir ses √©couteurs Moto Buds + qui sont des sans fil semi-intra avec tige √† l’instar des AirPods Pro.

Le savoir-faire de Bose a √©t√© inclus dans diff√©rentes parties des Moto Buds + comme la r√©duction de bruit, et les param√®tres audio, int√©grant au passage des technologie int√©ressante comme le Dolby Atmos avec suivi des mouvements. Se rechargeant via le boitier et par un c√Ęble USB-C les Moto Buds + offre une autonomie de sept heures sans r√©duction de bruit et de cinq heures avec l’ANC activ√©e.

Afin de comparer le Motorola Edge 50 Fusion avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 400 euros.

