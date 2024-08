Boulanger fait chuter de 50 % le prix du nouveau Galaxy Z Flip 6, le smartphone pliable tout mignon de Samsung

Tout juste sortie, le Samsung Galaxy Z Flip 6 a déjà droit à une ristourne. Avec l’offre Boulanger, le nouveau pliant du constructeur sud-coréen peut vous revenir à 600 euros au lieu de 1 199 euros au départ.

Le Galaxy Z Flip 6 est la toute dernière monture de Samsung dans le monde des smartphones pliable, c’est déjà le sixième itération qui vient améliorer l’ancienne génération, qui était déjà excellente. Et aujourd’hui vous pouvez vous le procurer pour 600 euros de moins chez Boulanger.

Le Z Flip 6 de Samsung en quelques points

Un smartphone à l’écran qui se plie

One UI est 7 ans de mise à jour

Très bon photophone malgré ses deux capteurs

Une autonomie à la hausse

Au départ à 1 199 euros, le Samsung Galaxy Z Flip 6 s’affiche aujourd’hui à 1 080,99 euros chez Boulanger. Mais en appliquant le code ZFLIP150L et en profitant de l’ODR de 180 euros du constructeur, il passe à 750 euros, et si vous optez pour la reprise d’un appareil, il peut vous revenir à seulement 600 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Galaxy Z Flip 6. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un superbe smartphone à clapet à deux écrans

Le Samsung Galaxy Z Flip 6 est bardé des dernières technologies d’écran pliable, la firme coréenne souhaite pour ses foldables d’en faire des objets raffinés. Le Flip 6 ne déroge pas à la règle, le téléphone est classe, et cette année son écran externe a été allongé permettant d’en faire plus avec.

Le Z Flip 6 possède un écran principal de 6,7 pouces Amoled et Full HD+, et dispose de la technologie LTPO qui permet de moduler sa fréquence de rafraichissement dynamiquement jusqu’à 120 Hz afin d’optimiser sa consommation d’énergie. L’écran est très lumineux, ce qui ne posera aucun soucis pour son utilisation en plein soleil ou dans des zones à fortes luminosités.

L’écran externe quant à lui se dote d’une dalle Oled 60 Hz avec un affichage de 720 × 748 pixels. Ce dernier n’est pas entièrement propulsé par Android, mais plutôt par une version bridée laissant la place à quelques widgets, chose que Motorola avec son Razr ne fait pas. En revanche, pas de panique, si vous souhaitez en faire plus avec le petit écran, sachez que l’application Good Lock de Samsung permet d’éradiquer les blocages de l’écran secondaire pour y faire tourner n’importe quelle application.

De bonnes photos, et de très bonnes performances

En photo, le Galaxy Z Flip 6 se démarque avec un capteur principal de 50 Mégapixels, le même que les Galaxy S24 et S24+. Un excellent appareil qui lors des clichées de journée assurera de bonnes dynamiques, des couleurs « pop » signature de Samsung, avec des rendus détaillés. De nuit, ce sera un fonctionnement en deux temps, si les conditions lumineuses descendent trop, le mode nuit va s’activer afin de capturer le plus de lumière possible donnant quelques fois un rendu qui sort de l’ordinaire. Le Galaxy Z Flip 6 intègre aussi un très bon capteur ultra-grand-angle de 12 Mpx qui s’en sort très bien de jour comme de nuit avec de très beaux détails sur les prises de vues.

Sous l’architecture pliable se trouve un processeur Snapdragon 8 Gen 3 qui est la toute dernière monture de Qualcomm, le plus puissant SoC de la gamme actuelle. Ce qui donne une puissance absolue au dernier pliable de Samsung, le Flip 6 est rapide, aucun ralentissement n’est palpable. Sur le mode photo, lors de nombreuses prises, même avec le post-traitement des clichés, aucuns lags ne se fait ressentir.

En résumé, le Galaxy Z Flip 6 est polyvalent dans toutes les taches, et se débrouille très bien sur les jeux les plus gourmands, d’autant que son autonomie fait un spectaculaire bond en avant. En passant d’une batterie de 3 700 mAh à 4 000 mAh, Samsung a corrigé les erreurs de son prédécesseur, ce qui est un excellent point. On n’est pas au niveau d’un smartphone non pliable, mais la progression est appréciable et on peut l’embarquer durant une journée sans crainte de panne. En revanche, mauvais point pour la recharge limitée à 25 W. À ce prix, c’est non.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung Galaxy Z Flip 6.

Afin de comparer le Galaxy Z Flip 6 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones pliables en 2024.

