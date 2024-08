Ce laptop Acer généreusement équipé (i7-13e gen, 32 Go RAM, SSD 1 To) coûte moins de 600 €

À la recherche d’un laptop généreux en puissance avec un tarif qui ne fait pas peur à votre compte en banque ? L’Acer Aspire 5 15 A515-58M qui en a dans le ventre avec son processeur Intel Core I7, 32 Go de RAM et un SSD de 1 To se trouve à 599 euros, au lieu de 1 099 euros habituellement.

Besoin d’un ordinateur avec une configuration généreuse pour la rentrée ? L’Acer Aspire 5 15 A515-58M pourrait être un candidat dans votre recherche, en effet ce laptop montre une fiche technique véloce tout en étant aujourd’hui en promotion pour pratiquement la moitié de son prix de base, passant de 1099 euros à 599 euros.

Qu’est-ce qui trouve sous le capot de ce laptop Acer ?

Un processeur Intel Core I7-1355U de treizième génération

32 Go de RAM en LPDDR5 et un SSD M.2 de 1 To

Un écran Full HD de 15,6 pouces

Au lieu de 1099 euros, le produit est aujourd’hui disponible en promotion à 599 euros sur Rakuten via le vendeur Carrefour.

Une fiche technique confortable

Ce laptop est équipé d’un processeur Intel Core I7 1355U de treizième génération doté de dix cœurs, ce CPU monte jusqu’à 5 GHz en mode turbo (avec la fonction Turbo Boost), avec 32 Go de mémoire vive au format LPDDR5. Cette configuration vous permettra d’avoir un laptop robuste qui aura une bonne longévité, en bureautique, il excellera sur de multiple tache lancée en même temps et pourra aussi faire du montage en photo et vidéo.

Pour ce qui est du stockage, cet Acer Aspire 5 peut compter sur un SSD NVMe d’une capacité de 1 To, ce qui est aussi rare pour cette tranche tarifaire. Il assurera une vitesse et des temps de chargement rapide, ainsi qu’une grande capacité de stockage.

L’écran de ce laptop offre une résolution de 1920 × 1080 pixels en Full HD avec un taux de rafraichissement de 60 Hz. La configuration de cet écran est plutôt basique : la technologie IPS permet un affichage clair et précis des angles. D’autres fonctionnalités comme l’anti-éblouissement ComfyView, ainsi que la technologie maison Acer BlueLightShield participeront à réduire la fatigue oculaire et à prendre soin de vos yeux.

Bonne connectivité et pratique pour du multimédia basique

L’Acer Aspire 5 est pourvu du Wi-Fi 6E, permettant des connexions rapides et sans interruptions. Concernant la connectique, là aussi, ce laptop est doté d’un port HDMI, d’un USB-C qui supporte le Thunderbolt4, le DisplayPort, ainsi que deux USB 3.2 de première génération et pour terminer une prise jack/microphone.

Le laptop d’Acer se prêtera bien à un usage bureautique, pratique pour un étudiant ou un professionnel, il pourra aussi se transformer en station multimédia pour du streaming sur les plateformes dédiées, et aussi sur quelques petits jeux.

En effet, bien que possédant une carte graphique dédiée (la Intel Iris Xe), ce GPU pourra faire tourner quelques jeux assez gourmands avec des paramètres graphique bas comme Red Dead Redemption 2, GTA V et même Fallout 4, mais ce sera seulement avec des graphismes très peu détaillés, donc ne vous attendez pas à des merveilles.

Afin de comparer le laptop Acer Aspire 5 15 A515-58M avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC portables pour de la bureautique.

