Amazon brade à -20 % ce robot aspirateur performant qui lave aussi vos sols

L’une des rĂ©fĂ©rences des aspirateurs robot, le Dreame L10s Plus est une valeur sĂ»re pour tous les types de sol. Aujourd’hui sur Amazon, ce robot qui aspire et lave perd 100 euros de son prix de base 499 euros.

Dreame L10s Plus // Source : Site officiel Dreame

Les nouvelles technologies peuvent parfois nous sauver des tâches mĂ©nagères les plus barbantes, comme le nettoyage des sols. Et avec un robot aspirateur qui, en plus d’aspirer le sol, passe la serpillère, voilĂ de quoi libĂ©rer quelques heures dans l’agenda. Cela tombe bien, le Dreame L10s Plus se nĂ©gocie 100 euros de moins sur Amazon.

Le Dreame L10s Plus en quelques mots

Nettoyage silencieux 7 000 Pa (puissance d’aspiration)

Sac à poussière de 4 L à vidage automatique

Cartographie des pièces faciles

Au lieu de 499 euros, le Dreame L10s Plus est aujourd’hui disponible en promotion Ă 399 euros sur Amazon.

Facile Ă mettre en place

Le Dreame L10s Plus ne lancera pas de rĂ©volution sur l’esthĂ©tique des aspirateurs robots, mais il faut reconnaitre que le produit est bien construit, et en plus, il est prĂŞt Ă l’emploi pratiquement Ă la sortie de sa boite. Une fois la station de base installĂ©e, il suffit d’installer l’application Dreame Home sur son smartphone ou tablette afin de cartographier les pièces de votre demeure. Cela ne prendra que quelques minutes en fonction de votre surface.

Concernant les obstacles et autres embuches sur son parcours, le Dreme L10s Plus possède des sens Ă toutes Ă©preuves. Il peut reconnaitre ce qu’il y a devant lui, mais aussi de comprendre les surfaces sur lesquelles il se trouve pour optimiser son nettoyage. Sa batterie de 5 200 mAh permettra de nettoyer vos sols pendant plus de 150 minutes, couvrant ainsi une surface de 145 mètres carrĂ©s sur une seule charge et tout cela silencieusement.

Il aspire, et passe la serpillère, le compagnon parfait

Ce robot aspirateur est Ă©quipĂ© d’un sac pouvant contenir jusqu’Ă 4 litres et ce dernier va se vider tout seul lorsque le contenant est rempli dans la station (qui cette fois-ci devra ĂŞtre vidĂ© par une interaction humaine). D’après la marque, le L10s Plus permet de capturer 99,97 % des particules qui trainent dans vos sols, en allant dans la prĂ©cision, il est indiquĂ© que les grains jusqu’Ă 0.3 micron seront aspirĂ©s. La puissance d’aspiration quant Ă elle s’Ă©lève de 7 000 Pa, permettant d’aspirer les saletĂ©s les plus acharnĂ©es des sols.

Le Dreame L10s + reconnait aussi les tapis et moquette, lui permettant d’adapter sa stratĂ©gie de nettoyage sur les surfaces diffĂ©rentes qu’ils pourraient rencontrer. En plus d’aspirer les sols, ce robot passera la serpillière avec son système DuoScrub qui n’est autre que deux serpillères rotatives en fibres fonctionnant Ă haute vitesse.

Un mode nettoyage intensif des tapis et moquettes est aussi disponible sur l’application du robot aspirateur, lui donnant la facultĂ© de faire revivre les moquettes et tapis. En utilisant un système de levage de serpillière lui permettant d’astiquer en profondeur les revĂŞtements mous de vos sols.

