Samsung Galaxy Buds 3 Pro : ces récents écouteurs premium notés 9/10 sont déjà en promotion

Les Samsung Galaxy Buds 3 Pro sont les derniers écouteurs haut de gamme de la firme sud-coréenne. Ces true wireless excelle sur de nombreux points et sont déjà en promotion sur Amazon : 219 euros au lieu de 249 euros de base.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Annoncés en même temps que les smartphones pliants Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, mais aussi la Galaxy Watch Ultra, et la bague connectée Galaxy Ring, Samsung a lancé sur le marché les écouteurs Galaxy Buds 3 Pro. Et malgré quelques soucis au lancement, ils nous ont fortement convaincus en obtenant la note de 9/10 à notre test. Ils livrent une excellente prestation audio et se négocient déjà moins cher grâce à cette offre Amazon.

Les Samsung Galaxy Buds 3 Pro, c’est quoi ?

Des écouteurs confortables qui gagnent en ergonomie

Une réduction de bruit et mode transparent très efficaces

Un rendu audio de très bonne qualité avec une large plage dynamique

Les écouteurs Samsung Galaxy Buds 3 Pro sont disponibles à 249 euros, mais si vous êtes membres Prime, ils passent à 219,95 euros grâce à un coupon sur Amazon.

Un design complètement revu

Finis le format haricot pour les écouteurs haut de gamme de Samsung, ici les Galaxy Buds 3 Pro optent pour le design plus conventionnel des autres modèles intra-auriculaires avec une tige, au risque d’être comparés aux AirPods 2 Pro d’Apple. Cela permet désormais de profiter nativement du contrôle du volume sur les tiges. Elles proposent aussi une lumière, qui au-delà de l’aspect esthétique, aident à retrouver les écouteurs dans l’obscurité en cas de perte. Rappelons qu’un bip sonore se fait également entendre dans ce cas.

Une fois dans vos oreilles, le port des écouteurs est très agréable et on peut passer plusieurs heures avec, sans aucune gêne. Concernant l’étui qui accompagne les true wireless, il est un bon compagnon pour le transport et la recharge. À propos de l’autonomie des Buds 3 Pro, ils offrent une très bonne autonomie de presque 6 heures avec la fonction de réduction de bruit activée. Avec le boîtier, multipliez cette durée par quatre, ce qui signifie qu’on peut partir avec pendant un long week-end sans avoir à les recharger.

De belles prestations audio

Côté qualité audio, c’est du tout bon, les écouteurs offrant une large plage dynamique, grâce à un double amplificateur alimentant un woofer et un tweeter. Ils séduisent par le niveau des voies, avec un son riche et particulièrement précis. Les écouteurs se montrent polyvalents, s’adaptant à tous les styles, qu’il s’agisse du rock, de l’électro ou du jazz.

Ils profitent aussi d’un système de réduction de bruit. Dans l’ensemble, cette dernière est très efficace. Dans un open space bruyant, on a vraiment l’impression d’être dans une bulle avec ou sans musique. Enfin, le mode son environnant est assez performant : il permet de garder une oreille sur ce qu’il se dit ou se passe autour de vous.

