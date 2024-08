La Fnac fait chuter de 50 % le prix de ce moniteur gaming MSI 32 pouces (4K, 144Hz)

Envie d’un écran PC de qualité pour jouer ? Ce moniteur MSI, doté d’une dalle 4K de 32″ à 144 Hz, vous fait profiter de parties réactives et bien fluides sans vous ruiner. Il est d’ailleurs à moitié prix chez la Fnac.

MSI Optix MPG321UR-QD 32″ // Source : site officiel

Si vous souhaitiez refaire votre setup gaming sans y laisser un rein, votre patience pourrait bien être récompensée. Vous pourrez par exemple mettre la main sur le moniteur MSI, muni d’une dalle de 32 pouces avec une définition 4K et rafraîchie à 144 Hz. Il a des caractéristiques idéales pour tout joueur cherchant un moniteur complet et performant. Le voilà avec 620 euros de remise sur le site de la Fnac.

Les points forts du MSI Optix MPG321UR-QD 32″

Une dalle 4K de 32 pouces à 144 Hz

Un temps de réponse de 1 ms

Une compatibilité Nvidia G-Sync

Avec un prix barré à 1 199 euros, le moniteur MSI Optix MPG321UR-QD 32″ est aujourd’hui remisé à 579,99 euros sur le site de la Fnac, une fois après avoir appliqué le code promo ETE20.

Pour les gamers et les créateurs de contenus avec sa 4K

Pour un moniteur orienté gaming, le MSI Optix MPG321UR-QD s’entiche d’un petit bandeau LED RGB à l’arrière. Il reste tout même assez sobre et mise sur le minimalisme pour convaincre. Il faudra tout même prévoir de la place pour l’accueillir avec sa diagonale de 32 pouces. Il est possible d’ajuster le socle et gérer facilement l’inclinaison et la hauteur du moniteur afin de vous offrir un confort optimal.

Le constructeur a mis le paquet et propose un écran qui affiche une résolution de 3 840x 2 160 pixels. Avec une telle configuration au niveau de l’écran, les joueuses et les joueurs pourront profiter d’une très bonne qualité d’image, avec un rendu net et bien détaillé. Il convient très bien aussi pour les tâches bureautiques. Et avec ses bordures affinées sur trois côtés, l’immersion est au rendez-vous.

Des parties de jeux fluides garanties

Le taux de rafraîchissement est un critère essentiel dans un écran PC gaming et celui de ce MSI pointe à 144 Hz. Avec un temps de réponse de 1 ms, cela permet d’obtenir des images fluides et nettes à la fois. Parfait pour ne rien manquer de l’action dans des jeux où ça va particulièrement vite comme les FPS ou les jeux de course automobile. Avec la bonne carte graphique, autant dire que l’on peut s’en donner à cœur joie, d’autant plus que certaines fonctionnalités sont aussi de la partie pour rehausser l’expérience gaming.

Cet écran prend en charge la technologie G-Sync de Nvidia, celle-ci synchronise la fréquence d’images de l’écran avec le frame rate de la carte graphique afin de profiter d’une image sans coupure, saccade ou flou. Quant à la connectique, elle est bien fournie : on retrouve deux ports HDMI, trois ports USB 3.0, un port USB-C, un DisplayPort et une prise casque audio.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.