Ces écouteurs sans fil à réduction de bruit conçus avec Bose sont à -60 % chez la Fnac

Pour tous celles et ceux n’ayant pas plusieurs centaines d’euros à mettre dans des écouteurs sans fil, les Motorola Moto Buds Plus sont idéales. Ils possèdent la réduction de bruit active, et coûtent seulement 59 euros, au lieu de 149 euros de base.

Plus connu dans la téléphonie, Motorola est aussi présent sur le secteur audio et propose des écouteurs sans fils intéressants, comme les Moto Buds Plus. Des true wireless qui se démarquent du marché avec leur partenariat avec Bose. Ils profitent donc de l’expertise d’un expert de l’audio, pour un tarif bien plus abordable aujourd’hui grâce à cette remise de 90 euros.

Les avantages des Moto Buds Plus

Des écouteurs confortables

La réduction de bruit active confiée à Bose

Un son puissant et maîtrisé

De base à 149,99 euros, les écouteurs sans fil Moto Buds Plus de Motorola sont aujourd’hui remisés à 59,99 euros sur le site de la Fnac.

Des écouteurs classiques agréables à porter

Les Moto Buds Plus sont des écouteurs à tiges au design passe-partout, qui se font discrets. Leur compacité va de pair avec une certaine légèreté (un peu plus de 5 g). Une fois dans les oreilles, ils sont confortables, sans être parfaits au vu de leur format semi-intra.

Le boîtier qui les accompagne brille par sa compacité, tout en disposant d’une charnière robuste. Il apporte un peu plus de trois charges supplémentaires aux écouteurs. Quant à eux, les écouteurs sont capables tenir 8 h sans réduction de bruit active d’après la marque.

L’expertise de Bose

En concevant ces écouteurs, Motorola a fait appel à Bose, l’un des cadors du marché. Il lui confit la réduction de bruit active, qui promet d’excellentes performances, avec jusqu’à -46 dB. Si nous n’avons pas eu l’occasion de la tester, les oreillettes devraient parvenir à atténuer les bruits autour de vous, sans atteindre le niveau des true wireless de Bose. Il dispose aussi d’un mode transparence, qui permet de rester à l’écouter de son environnement.

Sur la partie audio, les Moto Buds Plus s’appuient sur deux haut-parleurs : un transducteur dynamique de 11 mm pour les basses/médiums, et les aigus à un transducteur dynamique de 6 mm. De ce fait, les Buds + arrivent à offrir une signature sonore similaire à Bose. La présence de deux haut-parleurs permet d’obtenir un niveau de détails clairement au-dessus de la moyenne. Enfin, la compatibilité Dolby Atmos avec suivi de la tête est disponible, mais uniquement pour les possesseurs d’appareil Motorola.

