Parfait pour la rentrée, ce laptop avec une bonne config’ sous Ryzen 7 est en forte promotion chez Boulanger

La rentrĂ©e approche et si vous ĂŞtes Ă la recherche d’une bonne machine pour de la bureautique sans sacrifier votre Ă©pargne ? Le PC portable Lenovo IdeaPad 1 15ALC7 est en promotion Ă 499 euros au lieu de 699 euros chez Boulanger.

Si vous ĂŞtes en mission pour trouver un remplaçant Ă votre ancien laptop en manque de souffle et que vous souhaitiez un PC portable performant en bureautique sans sortir votre Ă©pargne : nous avons trouvĂ© une belle config sous Ryzen 7. En effet, le PC portable de Lenovo, le modèle IdeaPad 1 15ALC7 est en promotion aujourd’hui avec 200 euros de rĂ©duction.

Que retenir du Lenovo IdeaPad 1 15ALC7 ?

Un processeur AMD Ryzen 7 5700U avec 16 Go de RAM

Un Ă©cran de 15,6 pouces Full HD

Une belle autonomie

Au lieu de 699 euros, le Lenovo IdeaPad 1 15ALC7 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 499 euros chez Boulanger grâce au bonus reprise de 50 euros.

Une configuration sous AMD intéressante

Le Lenovo IdeaPad 1 15ALC7 est propulsĂ© par une puce AMD Ryzen 7-5799U, Ă©paulĂ© par 16 Go de mĂ©moire vive en DDR4 permettant une bonne puissance et fluiditĂ© Ă l’usage. Cet ordinateur portable performera dans les taches bureautiques et la navigation internet avec brio, certaines applications de retouche d’image ou de vidĂ©o pourront aussi tourner, mais dans des utilisations basiques. Le stockage est assurĂ© par un SSD de 512 Go, permettant d’accĂ©lĂ©rer le dĂ©marrage de la machine ainsi que des applications. Ici, trĂŞve de jeux vidĂ©o, ce laptop ne permettra pas de jouer puisqu’il n’est pas pourvu de carte graphique dĂ©diĂ©e, quelques petits jeux non gourmand ainsi que des Ă©mulateurs pourront ĂŞtre lancĂ©s, mais ce sera tout.

L’autonomie de cet IdeaPad 1 151LC7 est annoncĂ© par le constructeur Ă 11 heures d’utilisation sur une charge complète. Tout cela dĂ©pendra de l’utilisation et des paramètres utilisĂ©s, mais il est possible de se passer de chargeur pour une journĂ©e de travail permettant d’allĂ©ger le sac Ă dos. CotĂ© connectique, il est Ă©quipĂ© d’un port USB-C, un port USB 3.2, un port USB 2.0, un port HDMI, un emplacement pour une microSD, et une prise casque.

Un beau laptop pratique

Un beau châssis en aluminium avec de belles finitions, ce laptop est très rĂ©ussi, et il est aussi pratique, avec son Ă©paisseur de deux centimètres et son poids de 1,66 Kg, il se rĂ©vèle comme l’idĂ©al compagnon d’un tĂ©lĂ©travailleur ou d’un nomade.

Un autre point intéressant est son écran de 15,6 pouces en Full HD (1920 x 1080 pixels) de technologie IPS avec un anti-reflet permettant le travail au soleil ou dans des zones à fortes luminosités.

