Ce TV TCL QD-Mini LED de 85 pouces (144 Hz) est 2 000 € moins cher qu’à son lancement

Le TV TCL 85C855 cumule les points forts, à commencer par sa dalle géante aux multiples compatibilités qui bénéficie en plus du Mini LED. Un très bon modèle qui peut en ce moment vous revenir à 1 410 euros au lieu de 3 499 euros chez Ubaldi.

Celles et ceux qui recherchent un téléviseur proposant une foule de compatibilités et une grande dalle bénéficiant des technologies d’affichage de pointe sans pour autant devoir payer une fortune pourront se diriger vers les gammes conçues par TCL. Le constructeur propose en effet des TV très complets à des tarifs plus agressifs que ses concurrents. Aujourd’hui, c’est le modèle 85C855 qui nous intéresse tout particulièrement, non seulement en raison de sa grande dalle de qualité, mais aussi grâce à son prix, qui dégringole grâce à une série de réductions.

Les points essentiels du TV TCL 85C855

Une dalle géante QD-Mini LED de 85 pouces + 144 Hz

Compatible Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1

Auparavant proposé à 3 499 euros, le TV TCL 85C855 est aujourd’hui disponible à 1 810 euros chez Ubaldi avec le code promo 20UBA3224. Et, grâce à une ODR de 400 euros valable jusqu’au 8 septembre 2024, le TV peut vous revenir à « seulement » 1 410 euros.

Une dalle géante (presque) comme au cinéma

Le premier atout du TV TCL 85C855 est évidemment cette dalle géante qu’il embarque. Avec sa diagonale de 85 pouces (215 cm), ce modèle a de quoi ridiculiser les vidéoprojecteurs, tant l’expérience offerte s’approche de celle vécue au cinéma. Toutefois, avant de passer à l’achat, assurez-vous de posséder un meuble TV suffisamment grand pour accueillir ce modèle. Il faut aussi veiller à bénéficier d’un recul suffisant dans la pièce, pour ne pas s’abîmer les yeux devant l’écran. Vous pourrez également l’installer au mur si vous le souhaitez. Effet garanti.

Ce TV QLED, qui propose donc de beaux contrastes, bénéficie par ailleurs du système de rétroéclairage Mini-LED, une technologie qui promet un rétroéclairage plus précis, des contrastes plus profonds et un rendu des couleurs plus fidèle tout en gardant une luminosité élevée. La marque a aussi misé sur une foule de compatibilités pour offrir la meilleure qualité d’image possible : les formats Dolby Vision IQ, HDR10 et HDR10+ et HLG sont ainsi pris en charge. Ajoutons à cela un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour une fluidité exemplaire, surtout en jeu. Côté son, on a droit à un système sonore Onkyo et à des compatibilités avec les formats audio Dolby Atmos et DTS Virtual:X pour un rendu bien immersif et vaste et un son qui paraît se diffuser dans tous les coins de la pièce.

De bonnes sessions gaming en prévision

Le TV TCL 85C855 embarque également quatre ports HDMI 2.1, qui permettent de jouer en 4K à 120 ips. Les modes ALLM (Auto Low Latency Mode, pour réduire la latence) et VRR (Variable Refresh Rate, pour combattre les déchirures d’écran) sont aussi de la partie, de même que l’AMD FreeSync Premium. On peut même profiter d’un accélérateur de jeu 240 Hz qui va venir améliorer la fluidité des parties et la netteté des images. Attention, cette technologie peut impacter la définition des images.

Enfin, ce TV tourne sous le système Google TV, grâce auquel on peut retrouver toutes les applications phares de streaming ainsi que celles du Play Store. Google Assistant est naturellement présent pour les requêtes vocales, de même que la fonction Chromecast pour diffuser du contenu sur le TV depuis un smartphone ou une tablette.

