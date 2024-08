Super (petit) prix du week-end pour ce TV OLED Panasonic 48″ et 120 Hz

Le TV Panasonic TX-48MZ800E, qui marque des points avec sa dalle 4K OLED rafraîchie à 120 Hz, est actuellement affichée à un prix peu commun pour de telles prestations. Chez Cdiscount, vous pourrez en effet le trouver à 799,99 euros au lieu de 1 199 euros.

Le TV Panasonic TX-48MZ800E. // Source : Cdiscount

Qui a dit que pour profiter d’un TV OLED, il fallait forcément vendre un rein ou au moins épuiser toutes ses économies ? Le TV OLED Panasonic TX-48MZ800E, lancé l’an dernier, est par exemple vendu à moins de 800 euros en ce moment. Un prix assez fou pour de l’OLED avec du 120 Hz. Et, sa fiche technique est loin d’avoir été négligée par le fabricant japonais.

Les points forts du TV Panasonic TX-48MZ800E

Une dalle 4K OLED de 48 pouces + 120 Hz

Compatible HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision,

Google TV

Au lieu de 1 199 euros, le TV OLED Panasonic TX-48MZ800E est aujourd’hui disponible en promotion à 799,99 euros chez Cdiscount.

Une petite dalle avec une excellente qualité d’image

Le premier atout de ce TV Panasonic TX-48MZ800E est évidemment cette dalle OLED qui promet des contrastes infinis, des noirs profonds et des couleurs bien vives. Le tout, sur une dalle de 48 pouces ; certes, c’est assez petit, mais cette taille est amplement suffisante pour profiter de ses contenus dans les meilleures conditions. Elle sera en plus idéale pour les petites pièces.

L’écran propose par ailleurs une définition 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) et offre donc des images bien détaillées et nettes. Elle est même rafraîchie à 120 Hz pour garantir une fluidité exemplaire. Ajoutons à cela des compatibilités avec les meilleures normes vidéo, à savoir HDR10, HDR10+, et Dolby Vision, grâce auxquelles les images affichées seront notamment suffisamment lumineuses et bien détaillées, et ce, dans les zones de lumière et d’ombre. Pour agrémenter encore plus l’expérience de visionnage, Panasonic a aussi misé sur sa technologie 4K Color Engine Pro pour optimiser les couleurs, aussi bien dans les zones sombres et que dans les parties claires, et augmenter le réalisme de chaque image, qui sera ainsi retraitée. La puce se charge aussi de l’upscaling des signaux Full HD. L’écran est également équipé d’un mode Réalisateur qui permet de profiter de chaque film comme le réalisateur l’a pensé.

Google TV au rendez-vous

Côté audio, le Panasonic TX-48MZ800E offre une compatibilité avec le Dolby Atmos, soit l’assurance de proposer une expérience sonore bien immersive. Les haut-parleurs à projection vers l’avant, qui incluent un subwoofer intégré en charge des basses, renforcent cette immersion. Côté gaming, le TV est muni d’un mode Jeu et de ports HDMI 2.1 parfaits pour les consoles next-gen. Les gamers auront accès au mode ALLM pour profiter d’une latence considérablement réduite.

Enfin, le TV embarque le système d’exploitation Google TV, un OS simple d’utilisation et bien fluide, qui propose même des suggestions personnalisées en fonction des goûts de l’utilisateur. L’interface donne aussi accès au catalogue d’applications du Play Store et met à disposition la fonction Chromecast, pour diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette. Et Google Assistant est évidemment de la partie pour recevoir toutes vos requêtes vocales.

