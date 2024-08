Ce laptop 2-en-1 signé Lenovo avec Intel Core Ultra 5 est à un super prix après plus de 400 € de réduction

Le Lenovo Yoga 7i 2-en-1 fait partie de ces PC portables polyvalents qui peuvent se transformer en tablette en deux temps trois mouvements. Un véritable atout complété par de belles performances. Si ce modèle vous tente, sachez que Cdiscount le propose à un très bon prix : 769,99 euros au lieu de 1 199,99 euros.

Sur le marché des PC portables, il est possible de dénicher des modèles dits hybrides qui peuvent adopter plusieurs positions grâce à une charnière à 360°. Mode laptop, mode tente, mode tablette… Ces références peuvent s’utiliser de plusieurs façons différentes. Le Lenovo Yoga 7i 2-en-1 en fait partie. Et si son design est sa grande force, la puissance délivrée par son Intel Core Ultra 5 en est une autre. Un modèle complet et performant qui est affiché en ce moment à moins de 800 euros.

Ce qu’il faut savoir sur le Lenovo Yoga 7i

Un laptop qui se transforme en tablette

Une dalle tactile Full HD de 14 pouces

Un combo Intel Core Ultra 5 + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Initialement proposé à 1 199,99 euros, le Lenovo Yoga 7i 2-en-1 est aujourd’hui disponible en promotion à 769,99 euros chez Cdiscount.

Un PC portable convertible et polyvalent

La conception originale du Lenovo Yoga 7i est son premier atout. Grâce à sa charnière à 360°, ce laptop peut en effet adopter plusieurs positions : outre le mode classique de PC portable, il existe un mode « chevalet », pratique pour regarder un film, un mode « tente » que l’on peut utiliser pour suivre une recette ou encore un mode « tablette » pour prendre facilement des notes sur la surface tactile.

Concernant son écran, on a droit ici à une dalle tactile WUXGA (1 920 x 1 200 pixels) de 14 pouces avec un format 16:10, qui permet de profiter d’une surface d’affichage un peu plus conséquente qu’avec du 16:9. L’écran prend même en charge le Dolby Vision et offre donc une meilleure qualité d’image, avec notamment des contrastes plus marqués et des couleurs plus vives. Côté son, le Dolby Atmos promet un audio suffisamment vaste et une belle immersion.

L’Intel Core Ultra pour booster le tout

Dans les entrailles du Lenovo Yoga 7i 2-en-1, on trouve une récente puce Intel Core Ultra 5 125U proposant une fréquence turbo maximale de 4,3 GHz. Cette dernière génération de processeurs Intel avec la nouvelle architecture hybride Meteor Lake confère davantage de puissance, notamment sur la partie graphique. L’IA est aussi de la partie grâce à ces nouveaux processeurs, ce qui peut être une grande aide pour la productivité. Le processeur est ici épaulé par 16 Go de RAM pour gérer efficacement le multitâche. Côté stockage, c’est un SSD NVMe PCIe 4.0 de 512 Go qui prend place et va venir assurer des vitesses de transfert élevées, des temps de chargements réduits et des lancements plus rapides de la machine.

Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, la marque promet que le laptop peut tenir une journée de travail. La charge rapide est aussi de la partie. Et côté connectique, celle-ci se compose de deux ports USB-A, de deux ports USB-C, d’un port HDMI, d’une prise jack 3,5 mm et d’un lecteur de carte microSD.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables du moment.