Ce PC portable gamer doté du puissant combo RTX 4070 + Ryzen 7 a droit à une réduction de plus de 20 %

Avec sa RTX 4070 et son processeur Ryzen 7, le laptop gaming HP 16-S0040NF accompagnera les joueuses et joueurs exigeants qui ne veulent faire aucun compromis sur la puissance et la réactivité. Actuellement, c’est chez Darty et à la Fnac qu’on le trouve à un bon prix : 1 399,99 euros au lieu de 1 799,99 euros.

Outre ses PC portables dédiés à la bureautique, HP propose également des laptops taillés pour le gaming, rassemblés dans sa gamme Victus. Au sein de celle-ci, on trouve des références aux configurations pointues avec des composants puissants, à l’image du HP Victus 16-S0040NF, doté d’une RTX 4070 et d’un processeur Ryzen 7 7840HS. Une belle fiche technique dont on peut actuellement profiter en payant moins de 1 400 euros grâce à une promotion de 22 %.

Que propose ce HP Victus 16-S0040NF ?

Une dalle IPS Full HD de 16,1 pouces + 144 Hz

Un combo RTX 4070 + Ryzen 7 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Auparavant proposé à 1 799,99 euros, le HP Victus 16-S0040NF est aujourd’hui disponible en promotion à 1 399,99 euros chez Darty et à la Fnac.

Une grande dalle bien réactive

Jouer sur un grand écran est toujours préférable pour ne louper aucun détail dans sa partie. HP l’a visiblement bien compris et a doté son laptop Victus 16-S0040NF d’une dalle de 16,1 pouces. Une diagonale bien confortable, donc, d’autant plus qu’on peut aussi profiter du Full HD ainsi que de la technologie IPS, qui offre des angles de vision bien ouverts. Pour couronner le tout, on a aussi droit à un taux de rafraîchissement de 144 Hz qui promet une fluidité tout simplement exemplaire. Les amateurs de combos nerveux qui ne supportent ni les retards dans l’image ni les flous de mouvements seront ravis.

Côté design, ce PC portable gamer adopte un look plutôt sobre, qui tranche avec celui d’autres laptops très typés « gaming » et futuristes. Une bonne manière de plaire au plus grand nombre. Sur ce châssis élégant, on trouve par ailleurs une connectique assez fournie puisqu’elle est composée de trois ports USB-A, d’un port USB-C, d’un port HDMI, d’un port Ethernet et d’une prise jack 3,5 mm. Vous pourrez donc sans souci agrémenter votre setup avec d’autres périphériques. Notez aussi que le HP Victus 16-S0040NF est compatible avec le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.3.

De bonnes performances à la clé

À l’intérieur de cette bête, se niche tout d’abord un processeur AMD Ryzen 7 7840HS cadencé à 3,8 GHz (boost jusqu’à 5,1 GHz) et épaulé par 16 Go de mémoire vive pour gérer le multitâche. Un bon choix de la marque qui a visiblement souhaité minimiser les ralentissements, dans le jeu, mais également dans le montage vidéo, par exemple.

Côté carte graphique, le Victus 16-S0040NF embarque une récente RTX 4070, qui offre une compatibilité avec le DLSS 3, capable de générer des images complètes par IA, ainsi qu’avec le ray-tracing. Avec ce GPU, le laptop peut faire tourner tous les jeux en 1440p sans compromis au niveau de la qualité graphique, ni de la fluidité. Le tout est complété par un SSD de 512 Go, qui apporte une bonne dose de réactivité à la machine grâce à des temps de chargement réduits et des lancements plus rapides. Enfin, côté autonomie, attendez-vous à une endurance un peu limitée en raison de cette configuration gourmande en ressources, mais la charge rapide permettra de récupérer des points de batterie sans trop attendre.

