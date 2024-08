Orange met le paquet pour la rentrée et offre deux mois de fibre avec ses offres Livebox

Les consommateurs ne sont pas tous les mĂŞmes et Orange l’a compris en proposant des offres uniquement dĂ©diĂ©es Ă un accès internet de qualitĂ© Ă petit prix. La formule Just Livebox d’Orange fait partie des abonnements qui propose des formules avec seulement internet partir de 19,99 euros par mois.

Source : Orange

L’Ă©volution des forfaits internet passe par les fournisseurs d’accès, toujours Ă vouloir proposer le petit plus qui fera abonner un utilisateur Ă l’un de ses services. Et, si la prochaine tendance de ces formules n’Ă©tait pas le petit plus, mais le petit moins, tous les consommateurs n’ont pas besoin de tous les services fournis et proposĂ©s par les FAI. Orange l’a compris avec son offre Just Livebox, une formule Ă la carte avec laquelle le simple abonnement internet sans fioritures, tout cela Ă partir de 19,99 euros.

Les offres Fibre d’Orange

Des forfaits Ă partir de 19,99 euros par mois pendant 6 mois

La puissance du réseau Orange

Des formules Ă la carte qui vont Ă l’essentiel

L’offre sĂ©rie spĂ©ciale Just Livebox Fibre est disponible Ă seulement 19,99 euros par mois pendant 6 mois, puis 33,99 euros par mois. L’engagement est de 12 mois. Notez que les deux premiers mois sont offerts et que toutes les offres Livebox sont Ă©ligibles Ă cette offre.

L’offre Just Livebox, une formule pour juste internet

Depuis quelques annĂ©es, les offres des fournisseurs d’accès comprennent le plus souvent des bouquets TV, des services de streaming vidĂ©o (SVoD), du stockage en ligne, des produits pour la maison connectĂ©e… Une plĂ©thore de service qui ne convient pas forcĂ©ment Ă tout le monde, alors pourquoi payer pour ces services si nous ne les utiliserons pas ?

Orange l’a compris, et a lancĂ© l’abonnement Just Livebox Ă destination de ces utilisateurs qui ne cherche pas de litanie de services qu’ils ne lanceront jamais. L’offre est donc composĂ©e de la Livebox 5 avec le Wi-Fi 5 en fibre avec jusqu’Ă 400 Mo/s en tĂ©lĂ©chargement. Une formule qui va droit au but, avec seulement une box pour internet et rien d’autre, hormis Ă©videmment une ligne de tĂ©lĂ©phonie fixe avec les appels illimitĂ©s vers les fixes en France mĂ©tropolitaine et DOM.

Des formules avec décodeurs TV sont aussi disponibles

Les bouquets TV vous intĂ©ressent, ainsi que les services de streaming ? Orange propose aussi des formules qui permettent d’adopter un dĂ©codeur TV avec l’offre Livebox Fibre qui propose en plus de la Livebox 5 un dĂ©codeur avec la TV d’orange avec 180 chaines, cette formule est disponible Ă 39,99 euros par mois avec un engagement de 12 mois et deux mois offerts. Cette box multimĂ©dia vous permettra de profiter des contenus en UHD (ultra-haute dĂ©finition) 4K et le son Dolby Atmos vous permettant de profiter de toutes les chaines et des services comme Netflix, OCS, Prime Video… avec une qualitĂ© remarquable.

La formule Livebox Up Fibre propose les mĂŞmes services Ă l’instar de la formule Livebox Fibre, sauf que la Livebox 6 est incluse dans le menu permettant de profiter du Wi-Fi 6 jusqu’Ă 2 Go/s, la formule propose en plus un rĂ©pĂ©titeur Wi-Fi 6 pour Ă©tendre la couverture dans le logement.

À noter que les plateformes de SVoD nécessite un cout supplémentaire avec Orange ou directement avec les services concernés.

Sinon, il y a aussi les box TV

Et, si vous souhaitiez sĂ©parer vos forfaits et avoir une box multimĂ©dia plus puissante, et plus minimaliste avec Google TV, Fire OS ou Apple TV ? C’est possible, il existe de nombreuses solutions permettant d’avoir une passerelle multimĂ©dia sans recourir Ă un dĂ©codeur d’opĂ©rateur.

