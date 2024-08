Le Motorola Razr 50 est l’un des smartphones pliables les moins chers du marché grâce à cette offre

Sorti tout récemment, le nouveau smartphone pliable Motorola Razr 50 est modèle qui ne manque pas d’atouts, même si quelques concessions techniques ont dû être faites pour maintenir un prix de lancement suffisamment bas. Elles sont beaucoup plus faciles à accepter quand ce Razr 50 est moins cher : sur Amazon, on peut justement le trouver à 789,99 euros au lieu de 899 euros.

Si l’on souhaite s’offrir un smartphone pliable, il est généralement nécessaire de débourser plus de 1 000 euros, ce qui n’est clairement pas à la portée de tous. Mais certaines marques parviennent heureusement à proposer des modèles nettement moins chers, à l’image de Motorola avec son tout nouveau Razr 50. Alors certes, il n’est pas parfait et des concessions ont été faites pour maintenir un prix convenable. Mais à moins de 800 euros, comme actuellement, il vaut largement le détour.

Les points essentiels du Motorola Razr 50

Une bonne prise en main

Un écran externe de 3,6 pouces et un écran interne de 6,9 pouces

Un système de panneaux très pratique

Deux écrans de qualité

Le Motorola Razr 50 étant un smartphone pliable, il intègre deux écrans. D’abord, on a droit à un écran externe de 3,6 pouces, que l’on a d’ailleurs qualifié de « géant » lors de notre test, tellement cette diagonale est importante comparée à celles de modèles concurrents, Samsung Galaxy Z Flip 6 en tête. Un vrai bonheur à utiliser. Cette dalle AMOLED offre notamment une couverture complète du DCI-P3 pour les couleurs, mais est malheureusement limitée à 90 Hz. Quant à la luminosité maximale, nous l’avons mesurée à 1207 cd/m² en SDR et 1241 cd/m² en HDR. C’est moins que l’écran interne, mais c’est suffisant pour lire en plein soleil.

De l’autre côté, justement, on trouve donc un grand écran de 6,8 pouces au format 22:9. Tout le monde n’appréciera pas d’avoir un écran aussi long pour être aussi peu large, mais il n’est pas pour autant dénué d’atouts : définition FHD+, taux de rafraîchissement progressif jusqu’à 120 Hz, compatibilité HDR10+, luminosité maximale de 3 000 cd/m²… Côté design, le smartphone offre une prise en main vraiment agréable et se range très facilement, plié, dans une poche. Quant à la pliure, oui, elle se voit et se sent, mais elle sait se faire oublier au quotidien.

Un système de panneaux hyper pratique

Côté interface, la marque a misé sur Hello UI, une surcouche basée sur Android 14. Le gros point noir que nous voyons, c’est le suivi logiciel : trois ans de mises à jour d’Android et quatre ans de patchs de sécurité. C’est très peu pour le prix. On se console avec les fonctionnalités que propose l’écran externe, lequel peut par exemple lancer n’importe quelle application. Au quotidien, cela évite d’avoir à déplier l’appareil pour lire un long message en entier, par exemple. Surtout, cette dalle fonctionne à l’aide d’un système de panneaux, qu’on ajoute ou qu’on enlève, ce qui permet d’accéder rapidement aux applications que l’on utilise le plus. Concernant le mode « flex » que l’on retrouve notamment chez les Galaxy Z Flip, il est malheureux presque absent ici et le fait que le smartphone se plie ne sert (presque) à rien pour l’écran interne de ce modèle, hormis pour YouTube par exemple.

Côté performances, le Motorola Razr 50 embarque un SoC Dimensity 7300X de MediaTek, qui ne permet pas de profiter d’une grosse puissance. Certains jeux sont notamment bloqués à 30 ou 40 FPS. Notez aussi que le Razr 50 a tendance à beaucoup chauffer lorsqu’il est très sollicité. Pour ce qui est de son module photo, son capteur principal de 50 Mpx est le plus efficace puisqu’il offre globalement de belles photos avec des couleurs fidèles et une exposition juste, mais son ultra grand-angle de 13 Mpx, s’il offre de jolies couleurs, ne capture pas des clichés suffisamment détaillés et a tendance à trop surexposer certains endroits. Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, le Razr 50 peut tenir une journée, mais pas plus si l’on ne modère pas ses usages. Pour une recharge complète (de 10 à 100 %) avec un chargeur 68 W, comptez environ 66 minutes.

