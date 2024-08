Plus puissante, la nouvelle Xiaomi Electric Scooter 4 Pro 2nd gen est déjà en promotion

La Xiaomi Electric Scooter 4 Pro a fait peau neuve cette année. La seconde génération de cette trottinette électrique est donc bien plus performante, et actuellement, on peut déjà la trouver moins chère. Xiaomi, Boulanger ou encore Decathlon la proposent en effet à 479 euros au lieu de 549 euros.

La trottinette Ă©lectrique Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd gen). // Source : Xiaomi

C’est au printemps dernier que Xiaomi a dĂ©voilĂ© la nouvelle version de l’une de ses trottinettes Ă©lectriques phares, l’Electric Scooter 4 Pro. Moteur plus puissant, autonomie plus grande, ajout de clignotants… Cette seconde gĂ©nĂ©ration est rĂ©solument plus performante et rassurante. Elle est aussi nettement moins chère que d’habitude : actuellement, elle bĂ©nĂ©ficie en effet d’une rĂ©duction de 70 euros.

Ce qu’il faut savoir sur la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro 2nd gen

Une puissance maximale de 1 000 W

Une autonomie de 60 km

Des clignotants sur le guidon

LancĂ©e Ă 549 euros, la trottinette Ă©lectrique Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd gen) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 479 euros sur le site officiel de Xiaomi, mais aussi chez Decathlon et Boulanger.

Une trottinette plus sécurisante

Ă€ première vue, la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro 2nd gen n’est pas si diffĂ©rente de sa prĂ©dĂ©cesseure, les deux partageant un design très similaire. Mais en y regardant de plus près, on peut voir que la marque a opĂ©rĂ© quelques changements majeurs. D’abord, le guidon de cette trottinette Ă©lectrique est dĂ©sormais Ă©quipĂ© de clignotants, qui s’activent dès que l’on appuie sur le bouton de changement de direction. Un ajout plus que rassurant. Le phare automatique ainsi que le feu arrière sont de leur cĂ´tĂ© toujours bien prĂ©sents.

Concernant le cadre, celui-ci a Ă©tĂ© fabriquĂ© acier au carbone très rĂ©sistant et peut supporter une charge jusqu’Ă 120 kg. Qui dit matĂ©riau solide, dit aussi poids plus consĂ©quent : la Scooter 4 Pro 2nd gen pèse tout de mĂŞme 19 kg, contre 16,5 kg pour la première version. Elle n’est donc pas un poids plume, alors gare aux dĂ©placements intermodaux, mĂŞme si son cadre pliĂ© est plus facile Ă transporter. Concernant les pneus, on a ici droit Ă des modèles tubeless de 10 pouces qui absorbent mieux les chocs. Leur surface a d’ailleurs Ă©tĂ© Ă©largie de 54 mm Ă 60 mm, ce qui permet d’amĂ©liorer l’adhĂ©rence tout en nous faisant profiter d’une conduite plus stable.

Bien plus de puissance

L’un des changements majeurs apportĂ©s par Xiaomi sur cette trottinette se situe au niveau du moteur. Alors que la première Scooter 4 Pro embarquait un moteur d’une puissance nominale de 350 W et maximale de 700 W, celui de cette seconde itĂ©ration dĂ©livre une puissance nominale de 400 W et des pics Ă 1 000 W. Une augmentation qui permet aux utilisateurs de gravir des pentes allant jusqu’à 22 % (contre 20 % pour le modèle prĂ©cĂ©dent), selon la marque. Trois modes de vitesse sont par ailleurs proposĂ©s, modes que l’on peut sĂ©lectionner sur l’Ă©cran. CĂ´tĂ© freinage, un frein Ă tambour sur la roue avant et l’E-ABS sur la roue arrière permettent de rĂ©duire la distance de freinage.

Enfin, pour ce qui est de son endurance, la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro 2nd gen revendique une autonomie de 60 km, mĂŞme si l’on rabote gĂ©nĂ©ralement 30 Ă 40 % en pratique en roulant Ă 25 km/h. En comparaison, la première gĂ©nĂ©ration est en thĂ©orie capable de rouler sur 45 km avant de devoir ĂŞtre rechargĂ©e. D’ailleurs, pour ĂŞtre rechargĂ©e Ă 100 %, la Scooter 4 Pro 2nd gen devra attendre 9 heures.

Si vous souhaitez dĂ©couvrir d’autres rĂ©fĂ©rences que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleures trottinettes Ă©lectriques du moment.

