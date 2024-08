NordPass : 60 % de remise exclusive pour nos lecteurs sur l’abonnement Premium au gestionnaire de mots de passe NordVPN

NordPass est le gestionnaire de mots de passe lié à NordVPN, qu’on ne présente plus aujourd’hui. Si vous souhaitiez vous abonner à ce service efficace et sécurisant, sachez que l’offre NordPass Premium est proposée à 1,18 euro par mois pendant quelques jours, au lieu de 2,99 euros par mois.

Lancé fin 2019, NordPass est un gestionnaire et un générateur de mots de passe lancé fin 2019. Il est, comme son nom l’indique, une filiale de NordVPN, un VPN bien réputé aujourd’hui pour son efficacité. NordPass, qui regroupe tous vos mots de passe en les intégrant de façon automatique aux sites que vous utilisez, est l’un des gestionnaires les plus recommandables du marché, notamment grâce à son protocole de sécurité rassurant. Si l’expérience vous tente, sachez que l’abonnement à NordPass Premium est à -60 % pendant quelques jours.

Les atouts de NordPass

Son interface claire

La sauvegarde illimitée de mots de passe

La prise en charge des passkeys

Son chiffrement XChaCha20

Du 30 août au 3 septembre inclus, au lieu de 2,99 euros par mois, l’abonnement NordPass Premium est affiché à 1,18 euro par mois pour les lecteurs de Frandroid, soit 31,90 euros les deux premières années, alors que l’offre actuellement proposée par NordPass sur son site est affichée à 1,39 euro par mois, soit 37,53 euros pendant les deux premières années.

Une interface très facile à utiliser

L’interface du gestionnaire de mots de passe NordPass est très facile à prendre en main grâce à son aspect fonctionnel. D’ailleurs, pour une expérience plus complète, on vous conseille fortement de vous doter de l’application de bureau, de l’application mobile et de l’extension pour navigateur. Sur l’application, vous pourrez tout d’abord créer manuellement un identifiant ou importer un fichier CSV d’un gestionnaire de mots de passe différent. Vous pourrez ainsi les stocker vos mots de passe en toute sécurité par la suite ; mots de passe que NordPass pourra intégrer automatiquement ensuite, à votre place, sur les sites que vous utilisez.

Parmi les fonctionnalités mises à disposition par NordPass, on compte notamment le stockage de documents sensibles comme les pièces d’identité, le remplissage automatique de formulaires, l’importation de mots de passe du navigateur, l’analyse de la robustesse et de la récurrence des mots de passe, la sécurisation par double authentification ou encore le partage de mots de passe à des tiers. Notez par ailleurs que NordPass utilise un algorithme de chiffrement inhabituel puisqu’au lieu de passer par AES, il s’appuie sur XChaCha20 (256-bit).

Des fonctionnalités de sécurité bien utiles

NordPass se démarque par ailleurs de plusieurs de ses concurrents notamment grâce à sa prise en charge des passkeys, ou clés de sécurité, une nouvelle méthode d’authentification qui vise à remplacer les mots de passe traditionnels et qui fonctionne grâce à la reconnaissance faciale, l’empreinte digitale ou encore le code PIN de votre appareil. Concrètement, lorsqu’un site demandera votre passkey pour accéder à votre compte, NordPass ira la chercher pour vous et vous la présentera pour ensuite l’utiliser.

Enfin, NordPass offre un cadre sécurisant puisqu’il est capable d’envoyer des alertes immédiates si les données de l’utilisateur (adresse e-mail, numéros de carte bancaire…) ont été divulguées. La plateforme s’aide pour cela d’un outil qui analyse automatiquement les bases de données piratées et les compare aux éléments sauvegardés dans l’application par l’utilisateur.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet de NordPass réalisé par nos confrères de Numerama.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.