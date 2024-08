Le prix de ce TV QD-Mini LED 85 pouces, compatible 4K 144 Hz, baisse de 60 %

Si vous avez de la place dans le salon et que vous souhaitez profiter d’une image nette, profitez d’une réduction et d’une offre de remboursement sur le TCL 85C855 chez Ubaldi pour la commander à 1 410 euros au lieu de 3 499 euros, son prix de lancement.

Si vous cherchez un téléviseur avec une dalle XXL pour profiter de vos films, séries et jeux vidéo dans les meilleures conditions, TCL a ce qu’il faut pour vous. La marque s’est spécialisée dans les téléviseurs à prix agressifs, sans pour autant rogner sur les technologies d’amélioration d’image, la connectivité et l’ergonomie. Pour preuve, le modèle 85C855 QD-Mini LED 4K bénéficie d’une réduction de près de 60 % en ce moment.

Les points forts du TCL 85C855

Une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz

4 ports HDMI 2.1

Compatible Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, PQ10, HLG

La fonction Game Master Pro 3.0 et la Game Bar pour optimiser les jeux vidéo

Alors qu’il coûtait 3 499 euros au lancement, le TCL 85C855 est affiché à 1990 euros aujourd’hui chez Ubaldi. En utilisant le code promo 20UBA3224, il passe à 1 810 euros. Enfin, grâce à une offre de remboursement de 400 euros, il revient même à 1 410 euros.

Un téléviseur XXL pour voir les choses en grand

Impossible de passer à côté de la caractéristique principale de ce téléviseur TCL, puisqu’il s’agit de son nom : sa dalle de 85 pouces, soit 215 cm de diagonale. De quoi profiter d’une image détaillée, d’autant que le téléviseur profite de technologies d’amélioration d’image, mais aussi d’un capteur de luminosité intégré pour ajuster automatiquement l’image.

Avant de passer le pas et de craquer pour ce téléviseur, assurez-vous tout de même d’avoir assez de recul dans votre salon pour l’accueillir, ainsi qu’un meuble suffisamment large et solide. Pour le recul, il est fortement conseillé d’avoir une distance égale à 3 ou 4 fois la diagonale du téléviseur. Donc pour le TCL 85C855, comptez au moins 6 mètres de recul. Notez qu’il est possible de l’accrocher à un mur grâce à un support VESA de 600 x 500.

Un téléviseur taillé pour les gamers

Le TCL 85C855 est un téléviseur connecté tournant avec le système Google TV. Ainsi, vous retrouvez rapidement vos marques et vos applications de streaming préférées. Il embarque 50 Go de mémoire, dont une partie est prise par le système d’exploitation et les applications préinstallées, mais ça vous laisse le loisir d’en installer d’autres.

L’un des atouts de ce téléviseur est incontestablement son mode Game Master Pro 3.0, le plus avancé de la marque TCL. Grâce à lui, vous accédez à la Game Bar et des options en temps réel pour optimiser vos sessions gaming. Ça permet par exemple d’améliorer les zones d’ombre pour mieux détecter vos ennemis, de rajouter un viseur sur l’écran pour plus de précision dans les FPS ou encore de prendre des captures d’écran.

Côté fluidité, vous pouvez jouer en 4K à 144 Hz, ce qui est bien supérieur à la plupart des TV du marché. Ou vous pouvez passer en mode fluidité extrême en baissant la résolution à 2K, mais 240 Hz ! Sans oublier la compatibilité Dolby Vision IQ, HDR10 et HDR10+ et HLG pour l’image. Et le son qui, pour une fois, bénéficie d’un traitement décent avec six haut-parleurs Onkyo de 10W en Dolby Atmos, même si rien ne vaut une bonne barre de son.

Si vous souhaitez découvrir d’autres TV TCL, parce que vous n’avez pas la place d’accueillir celui-ci, mais que ses fonctions vous plaisent, vous pouvez consulter notre guide comparatif des meilleurs TV TCL du moment.