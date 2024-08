Le routeur Wi-Fi 6 AX53U par Asus, avec un débit max de 1 800 Mb/s, est à -44 % aujourd’hui

Avec le RT-AX53U, Asus propose un routeur Wi-Fi compatible Wi-Fi 6 à double bande pour bénéficier de vitesses de connexion ultra-rapide, que ce soit en filaire ou non. Retrouvez-le chez Amazon aujourd’hui pour 44,99 euros au lieu de 79,99 euros.

Le routeur Wi-Fi 6 AX1800 Asus RT-AX53U // Source : Amazon

Depuis 2020, la fibre s’est démocratisée dans les foyers, ainsi que la nouvelle norme Wi-Fi 6 permettant de bénéficier de vitesses de téléchargement toujours plus rapide, pour un confort optimal. Si vous avez le matériel compatible, vous savez ce dont il s’agit. Avec le routeur Asus RT-AX53U, vous avez une connectivité stable et des vitesses allant jusqu’à 1 800 Mo/s, sans bridage, donc beaucoup plus efficace que votre box fibre ou ADSL.

Les points forts de l’Asus RT-AX53U

Utilisation de deux réseaux : un en 2,4 GHz et un en 5 GHz

Compatible avec la nouvelle génération de Wi-Fi 6 AX1800 (802.11ax)

Composé d’un port WAN Gigabit et trois ports LAN Gigabit

Alors qu’il est normalement vendu 79,99 euros, vous retrouvez l’Asus RT-AX53U en promo chez Amazon aujourd’hui pour 44,99 euros.

Le routeur Wi-Fi 6 au meilleur rapport qualité/prix

Avec la démocratisation de la fibre et du Wi-Fi 6 dans les foyers, il est normal de s’équiper en conséquence. Surtout que les box des FAI ont tendance à brider les connexions, ou en tout cas de ne pas les optimiser pour que vous en profitiez pleinement. Avec l’Asus RT-AX53U, vous pouvez contourner le problème et mettre en place un réseau qui sera non seulement sécurisé, mais aussi plus rapide.

Tout d’abord, il est compatible avec le réseau Wi-Fi 6, ce qui est déjà un énorme progrès. Au meilleur de sa forme, le Wi-Fi 6 délivre un débit théorique de 9,6 Gb/s, là où le WiFi 5 s’arrête à 3,5 Gb/s. Bien entendu, ces débits dépendent de votre équipement et de votre fournisseur d’accès Internet, mais vous avez un bon aperçu de la différence entre les deux générations.

Donc, retrouvez un répéteur Wi-Fi 6 suffisamment puissant pour délivrer une puissance de 1 800 Mb/s en cumulant les deux bandes, pour moins de 45 euros, c’est une véritable opportunité.

Diviser la connexion pour mieux régner

L’avantage de l’Asus RT-AX53U c’est sa connexion double-bande. Vous pouvez créer un réseau en 2,4 GHz pour une vitesse de 574 Mbp/s et un réseau de 5 GHz allant jusqu’à 1201 Mbp/s. Mieux encore : vous pouvez créer plusieurs canaux et ainsi diviser la connexion, avec une partie pour vos objets connectés, par exemple, un autre pour le gaming, le streaming, etc.

Ses quatre antennes externes, la technologie OFDMA (modulation de signal), et le Beamforming (pour améliorer la portée et la qualité du signal) garantissent une couverture étendue. En plus, l’Asus RT-AX53U est également équipé de fonctions avancées comme l’AiMesh pour créer un réseau maillé, le contrôle parental, et la sécurité renforcée avec AiProtection.

Malgré tout, le RT-AX53U peut présenter quelques limitations, notamment avec sa mémoire de 256 MB de RAM, qui peut être insuffisante pour les réseaux très chargés. De plus, bien qu’il dispose de ports LAN Gigabit et d’une compatibilité VPN, les performances réseau ont des capacités limitées par rapport à des modèles plus haut de gamme. Mais qui conviendront pleinement pour une utilisation domestique classique.

