Ce TV 4K de 58 pouces coûte moins de 400 € grâce à cette offre

Si vous souhaitez vous offrir un grand téléviseur doté d’un bel écran 4K, mais que vous n’avez pas un budget conséquent, alors le modèle Hisense 58A6N pourrait bien vous convenir. En effet, ce TV de 58 pouces est actuellement proposé à 399,99 euros au lieu de 499,99 euros chez Darty, Auchan et à la Fnac.

Sur le marché, il est possible de dénicher des téléviseurs présentant un bon rapport qualité-prix, à l’image de ceux proposés par des marques comme Hisense. Le fabricant conçoit fréquemment des TV 4K abordables, mais tout de même dotés des dernières technologies d’affichage. C’est le cas du modèle Hisense 58A6N, qui n’a certes pas une dalle OLED ou QLED, mais qui a d’autres atouts, à commencer par son prix actuel qui ne dépasse pas les 400 euros.

Les points essentiels du TV Hisense 58A6N

Un écran LED 4K de 58 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10, HDR10+, DTS Virtual:X

Le système Vidaa U

Initialement proposé à 499,99 euros, le TV Hisense 58A6N est aujourd’hui disponible en promotion à 399,99 euros chez Darty, Auchan et à la Fnac.

Une belle qualité d’image sur un grand écran

Le TV Hisense 58A6N coûte certes moins de 400 euros, mais il est la preuve qu’à ce prix, il est possible de profiter d’un modèle élégant, aux bordures quasi-invisibles et au cadre fin qui renforce cet aspect sophistiqué. On a aussi droit ici à un grand écran de 58 pouces (soit une diagonale de 146 cm) qui bénéficie en plus d’une définition 4K (3840 x 2160 pixels), soit l’assurance d’images bien nettes et détaillées.

En revanche, ce TV Hisense n’embarque pas de dalle OLED, ni QLED, la marque lui ayant préféré une simple dalle LED, histoire de réduire les coûts au maximum. Alors certes, on ne pourra pas bénéficier de contrastes infinis, de noirs vraiment profonds ni d’images extra lumineuses, mais la qualité d’image est quand même très satisfaisante. Et notez que les dalles LED sont bien moins énergivores. On peut en plus se consoler avec des compatibilités avec les normes Dolby Vision, HDR10 et HDR10+, qui permettent d’obtenir des images plus contrastées et plus riches en détails grâce à une extension de la plage de luminosité de l’affichage. Et côté son, le système 2 x 10 W offre une compatibilité avec le DTS Virtual:X, qui simule un son surround 3D bien immersif.

Une interface simple et efficace

Le TV ne brille pas autant côté gaming. S’il intègre bien des ports HDMI 2.1, sa dalle limitée à 60 Hz ne vous permettra pas de jouer dans les meilleures conditions sur une console next-gen. Néanmoins, la technologie MEMC est bien présente pour offrir des mouvements fluides et des séquences sans saccade en jeu, et le VRR et l’ALLM sont aussi de la partie pour réduire les déchirures d’écran et réduire l’input lag. C’est mieux que rien.

Enfin, le Hisense 58A6N tourne sous le système maison de la marque, Vidaa U. Ce dernier met à disposition une interface simple et moderne sur laquelle on retrouve un grand nombre d’applications, y compris les plateformes de streaming, auxquelles on peut d’ailleurs accéder rapidement grâce à la télécommande qui comporte plusieurs boutons dédiés. Une télécommande qui permet également de convoquer les assistants Alexa ou Vidaa Voice.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles situés sur la même gamme de prix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV pas chers du moment.

