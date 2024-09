Cette énorme enceinte Marshall, idéale pour ambiancer vos soirées, baisse de 150 €

Marshall est une marque réputée pour ses produits audio au design rétro qui cachent une grande puissance : c’est le cas de l’enceinte connectée Marshall Woburn II et sa puissance de 110W que vous retrouvez chez Son-Vidéo à 379 euros au lieu de 529 euros.

Source : Marshall

Les produits Marshall sont bien connus dans le domaine de l’audio : que ce soit des écouteurs Bluetooth, des casques filaires (ou non) et bien sûr les enceintes comme la Marshall Woburn II. Celle-ci arbore un design qui respire les années 70/80, mais propose des technologies on ne peut plus modernes pour un son puissant. Retrouvez cette enceinte avec 150 euros de réduction.

Les points forts de la Marshall Woburn II

Elle est composée de deux amplis de 5W pour les tweeters et deux amplis de 50W pour les woofers

Connexion Bluetooth 5.0 AptX avec une portée de 10 mètres

Jusqu’à deux appareils peuvent se brancher dessus simultanément

Au lieu de 529 euros, retrouvez la Marshall Woburn 2 Bluetooth en promo à 379 euros chez Son-Vidéo.com.

Une enceinte plus puissante qu’il n’y paraît

La Marshall Woburn 2 est une enceinte Bluetooth qui ressemble à un ampli qu’on pourrait voir apparaître dans un clip de Nirvana ou même des Beatles. Sauf qu’ici, avec cet appareil de 400 x 310 x 200 mm pour 8,55 kg, vous avez une enceinte connectée en Bluetooth pour streamer le son de votre smartphone (ou tout autre appareil connecté) avec une puissance de 110W.

On regrette de ne pas avoir la puissance en Watts RMS, seulement en Watts classiques. Vous avez donc deux tweeters de 5W chacun et deux woofers de 50W, pour un total de 110W. De quoi animer votre soirée avec vos playlists et faire danser vos invités sans que le son sature, et ce, grâce au savoir-faire de Marshall.

Partagez le contrôle de l’enceinte avec vos amis

Avec la Marshall Woburn II, vous pouvez connecter jusqu’à deux appareils en Bluetooth dessus. Ce qui veut dire que vous et une autre personne pouvez y être reliés simultanément, et chacun peut lancer sa playlist à tour de rôle. Celui qui lance un son sera automatiquement prioritaire sur l’autre.

Sachez que vous pouvez aussi brancher un appareil en analogique grâce à l’entrée RCA ou la prise de 3,5 mm. On aime beaucoup les petits boutons physiques pour contrôler le volume, les aiguës et les basses et leur charme rétro.

L’enceinte ne fonctionne pas sur batterie, il faudra donc qu’elle soit branchée en permanence. Elle n’a pas non plus de certificat IP, donc évitez de la mouiller ou de l’exposer à trop de poussière. Dommage aussi qu’il n’y ait pas de prise pour brancher un micro, c’est toujours utile.

On pourrait comparer la Marshall Woburn II à la JBL Boombox 2 ou la Sonos Move, même si ces deux-là présentent un design plus moderne. Et surtout : le son est de meilleure qualité avec la Marshall.

