La trottinette électrique Ninebot Kickscooter F2 E coûte environ 200 € de moins grâce à cette offre

Ninebot a une gamme étoffée de trottinettes électriques, avec quasiment une vingtaine de références à son actif. La Kickscooter F2 E est un modèle abordable, qui aujourd’hui, le devient encore plus grâce à cette réduction la faisant passer de 549 euros à seulement 369,99 euros.

Si vous ne connaissez pas la marque Ninebot, vous connaissez sûrement les Segway : ces moyens de transports électriques où on se tenait debout en tenant un guidon pour avancer, et qui ont disparu aussi vite qu’ils sont apparus. Avec la trottinette électrique, Ninebot/Segway mise sur une valeur sûre et propose des modèles adaptés à tout le monde et tous les budgets. Le modèle présenté ici, la Ninebot Kickscooter F2 E, fait partie des plus abordables, surtout avec cette réduction de 180 euros.

Les points forts de la Ninebot Kickscooter F2 E

Autonomie de 27 km avec le mode le plus dynamique

Combinaison de frein à disque et frein électronique

Indice de protection IPX5 pour rouler même sous la pluie

Alors qu’elle coûte normalement 549 euros,  la trottinette électrique Ninebot Kickscooter F2 E est actuellement proposée à 399,99 euros. Et, si vous ajoutez le code promo SPORT30 dans le panier, elle passe à seulement 369,99 euros.

Un bon rapport qualité/prix avec de bonnes specs

La Ninebot KickScooter FE 2 est une trottinette électrique tout ce qu’il y a de plus classique dans son design. Vous retrouvez un appareil sobre, entièrement noir, avec quelques touches de couleur orange au niveau des roues. Si vous avez besoin de souvent la plier/déplier, sachez que l’opération est très facile et rapide, puisqu’elle s’effectue en deux temps. Et, vous ne risquez pas de l’abîmer, car la fixation au niveau de la potence est solide.

Par contre, il y a quelques petits défauts au moment du pliage : l’attache sur le guidon pour la maintenir pliée se fait au niveau de la sonnette. Du coup, quand elle est pliée, elle n’est pas tout à fait droite, ce qui ne rend pas son transport très aisé. D’autant que les poignées au niveau du guide ne sont pas rétractables.

Une bonne connectivité générale

La Ninebot KickScooter F2 E est équipée d’un écran LED sur le guidon qui affiche les informations d’autonomie et de vitesse de croisière, très agréable à lire. Vous pouvez choisir entre trois modes de vitesse, ce qui aura une incidence sur l’autonomie. D’ailleurs, le constructeur annonce 40 km d’autonomie, mais c’est si vous faites 75kg et que vous roulez à 16 km/h sur du plat. Dans les faits, comptez plutôt sur 27 km/h.

D’ailleurs, son moteur de 800 W maximum est supérieur à ce que propose la concurrence dans la même gamme de prix, qui est plutôt de 300W. Pour la recharge, il vaut mieux faire ça la nuit ou penser à la brancher quand vous arrivez au travail/en cours, car il faut 6h pour la faire passer à 100%. Elle reste néanmoins un bon compromis pour tous vos déplacements urbains, notamment grâce à son freinage électronique efficace.

Pour en apprendre plus sur la Ninebot Kickscooter FE 2 n’hésitez pas à consulter notre test, où elle a obtenu la note de 8/10.

