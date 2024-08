Ultimate Ears Boom 3 : cette enceinte Bluetooth étanche (et qui flotte) est à -40 %

Robuste et résistante à l’eau, l’enceinte Bluetooth Ultimate Ears Boom 3 est un modèle idéal pour les baroudeurs et les vacanciers qui aiment avoir un fond musical lors de leurs sorties près de la mer. Une bonne référence que l’on peut actuellement trouver affichée à 86,99 euros au lieu de 149 euros sur Amazon.

Son immersif à 360°, étanche, solide… L’enceinte Bluetooth portable Ultimate Ears Boom 3 cumule les bons points. Elle peut tout à fait convenir aux amateurs de musique qui aiment pouvoir écouter leurs titres favoris près d’une piscine sans avoir peur de noyer leur appareil, grâce à sa certification IP67. Nomade et robuste, la Boom 3 est aussi taillée pour les randonneurs. Bref, on a là un modèle complet, puissant et tout-terrain que l’on peut en plus trouver avec plus de 40 % de réduction.

Les points forts de l’enceinte Ultimate Ears Boom 3

Un appareil étanche (IP67) qui flotte !

Des basses puissantes

Une bonne autonomie

Auparavant affichée à 149 euros, l’enceinte Bluetooth Ultimate Ears Boom 3 est aujourd’hui disponible en promotion à 86,99 euros sur Amazon.

Une enceinte parfaite pour la piscine

L’enceinte Bluetooth Boom 3 d’Ultimate Ears est un modèle cylindrique recouvert d’un textile que la marque vante pour sa grande résistance. Ainsi, cet appareil robuste est capable de faire face aux chocs et aux chutes jusqu’à 1,5 m, mais pas seulement. Il est également étanche : dotée de la certification IP67, l’enceinte peut être immergée pendant 30 minutes, et même flotter à la surface. Et pour couronner le tout, elle ne craint pas non plus la poussière. La Boom 3 peut donc vous accompagner durant vos sorties à la piscine, près de la mer ou même en pleine nature.

De plus, avec 620 g sur la balance, la Boom 3 n’est pas très lourde et tient bien en main grâce à son format cylindrique pratique. Son utilisation est par ailleurs très simple puisque pour lire un titre, le mettre en pause ou encore passer à la chanson suivante, vous n’aurez qu’à appuyer sur l’unique bouton, baptisé « Magic Button », situé sur le sommet de l’enceinte.

Un son qui promet d’être puissant

Grâce à son design cylindrique, l’Ultimate Ears Boom 3 est capable de diffuser un son spatialisé à 360°. On a donc droit à une expérience sonore bien immersive qui devrait faire son petit effet lors d’une soirée. La marque promet également des basses profondes et riches sans distorsion. Mais si la signature sonore de l’enceinte ne vous convient pas, sachez qu’un égaliseur ainsi que quatre modes d’égalisation prédéfinis sont disponibles sur l’application UE Boom. Notez également que si vous possédez plusieurs enceintes de la marque (comme les Boom et Mégaboom), vous pourrez les coupler pour amplifier encore plus la puissance du son.

Enfin, pour ce qui est de son autonomie, la Boom 3 est en théorie capable de proposer 15 heures d’écoute sur une seule charge, ce qui est plus que suffisant pour profiter de ses titres toute la journée. On apprécie moins le port micro-USB qui ne peut que proposer une recharge bien plus lente qu’avec un port USB-C…

