HiFiMAN Ananda Stealth Magnet : ce casque audio ouvert premium est à -50 %

Le casque audio ouvert filaire Ananda Stealth Magnet de HiFiMAN est un modèle haut de gamme qui se démarque notamment par ses très grandes oreillettes ovales et son design assez peu commun. Une référence qui a été lancée à un prix assez élevé, mais qui est en ce moment en promotion chez Son-Vidéo : le site propose en effet ce casque à 379 euros au lieu de 799 euros.

HiFiMAN est un fabricant chinois de produits audio dont le catalogue regorge de rĂ©fĂ©rences très onĂ©reuses. Certaines sont ainsi affichĂ©es Ă plus de 1 000 euros, ce qui n’est clairement pas Ă la portĂ©e de toutes les bourses. En rĂ©alitĂ©, la marque s’adresse moins au grand public qu’aux audiophiles avec ses modèles assez pointus. Le casque audio ouvert Ananda Stealth Magnet, qui a de nombreux atouts comme sa large scène sonore et son design original, a par exemple Ă©tĂ© lancĂ© Ă près de 800 euros. Mais actuellement, il est possible de le trouver affichĂ© Ă moins de 400 euros.

Les points essentiels du casque Ananda Stealth Magnet

Un design rétro

Un casque ouvert

Un son sans distorsion et une scène sonore élargie

Auparavant proposĂ© Ă 799 euros, le casque audio filaire Ananda Stealth Magnet de HiFiMAN est aujourd’hui disponible en promotion Ă 379 euros chez Son-VidĂ©o.

Un casque au design peu classique

Le casque audio filaire Ananda Stealth Magnet de HiFiMAN ne ressemble Ă aucun autre. Ses larges oreillettes ovales qui dĂ©voilent une grille laissant passer l’air – le casque Ă©tant ouvert – ne passent clairement pas inaperçu, mais son design rĂ©tro et luxueux pourrait en satisfaire plus d’un. Ce casque est par ailleurs dotĂ© d’un format circum-aural, c’est-Ă -dire que les oreillettes englobent les oreilles au lieu de simplement se poser dessus ; un design qui promet un bon confort, donc. Son poids d’environ 400 grammes peut toutefois effrayer, mais la marque promet que le casque se fait oublier une fois posĂ© sur le crâne.

L’Ananda Stealth Magnet est par ailleurs dotĂ© de fiches mini-jack Ă insĂ©rer dans les connecteurs des oreillettes et Ă©quipĂ© d’une fiche mini-jack coudĂ©e. Il s’accompagne aussi d’un adaptateur mini-jack vers jack 6,35 mm.

Une scène sonore élargie

Le casque Ananda Stealth Magnet Ă©tant un modèle ouvert, il ne peut pas offrir d’isolation passive ; un environnement calme doit donc ĂŞtre privilĂ©giĂ© pour pouvoir profiter au maximum de ses titres favoris. En revanche, cette conception nous permet d’Ă©couter une musique plus aĂ©rienne tout en nous faisant bĂ©nĂ©ficier d’une scène sonore plus Ă©largie et d’une restitution plus naturelle.

D’après les informations techniques communiquĂ©es par le fabricant, ce casque propose une sensibilitĂ© atteignant 93 dB, une impĂ©dance de 16 ohms (il convient donc parfaitement aux smartphones) et couvre une large bande passante ; de 8 Hz Ă 55 000 Hz, plus prĂ©cisĂ©ment.

