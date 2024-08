Bonne petite réduction sur ce PC gamer fixe qui embarque une RTX 4060

Si vous cherchez un PC fixe dans l’optique de pouvoir lancer vos jeux, avec un budget contenu, vous retrouvez le PC gamer Battlebox et sa configuration gaming en promotion Ă 699,99 euros au lieu de 759,99 euros.

Sur Grosbill, vous pouvez crĂ©er le PC de vos rĂŞves en choisissant tous les composants un par un, y compris le boitier. Ou vous pouvez opter pour un PC dĂ©jĂ montĂ©, comme le PC Game Battlebronze, ici niveau bronze, avec une petite configuration gaming pour faire tourner la majoritĂ© des jeux dans de bonnes conditions. En plus vous bĂ©nĂ©ficiez d’une petite remise de 7 % sur celui-ci.

Les avantages du PC Gamer Battlebox

Carte graphique GeForce RTX 4060 8 Go pour le gaming

Processeur Intel i5 12400F, une bonne référence pour les jeux

16 Go de mémoire DDR4 et SSD de 500 Go

Au lieu de 759,99 euros, le PC gamer Battlebox bronze est actuellement disponible Ă 699,99 euros chez Grosbill.

Une configuration fixe et des accessoires en option

Si vous avez la flemme de chercher la compatibilitĂ© entre plusieurs composants et souhaitez avoir une solution gaming clĂ© en main, ne vous prenez pas la tĂŞte en optant pour le PC Gamer Battlebox. Il s’agit d’un modèle classĂ© niveau Bronze, donc une configuration parmi les plus modestes, ce qui ne veut pas dire bas de gamme.

Avec cette tour, vous avez tout ce qu’il faut pour jouer dans de bonnes conditions Ă vos jeux prĂ©fĂ©rĂ©s. Par contre, il est livrĂ© sans système d’exploitation. Soit, vous vous en occupez Ă l’arrivĂ©e, soit vous en ajoutez un avant de passer commande : 149,99 euros pour Windows 11 Home, 199,99 euros pour Windows 11 Pro. Un conseil, essayez de le faire par vous-mĂŞme, ce n’est pas très compliquĂ© et ça vous reviendra sĂ»rement moins cher.

Grosbill permet aussi de rajouter un second SSD ou des pĂ©riphĂ©riques comme un clavier, une souris, un Ă©cran ou un micro-casque. La configuration de l’ordinateur, elle, ne bouge pas.

Un boitier compact pour une configuration solide

Le PC Gamer Battlebox est une tour fixe qui mesure 230 x 378 x 378 mm. Pour un PC fixe, c’est relativement compact, ce qui permet aux personnes n’ayant pas beaucoup de place sur ou sous leur bureau d’en profiter quand mĂŞme.

Le boitier est un Cooler Master MasterBox Q300L dans lequel vous retrouvez un processeur Intel Core i5-12400F accompagné de 16 Go de mémoire Corsair DDR4 3200 MHz. Pour le stockage, vous avez un SSD Kingston de 500 Go, sans oublier bien sûr la carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060 avec 8 Go de RAM dédiés.

La carte mère est une MSI Pro H610M-E DDR4 et l’alimentation est une M.RED ATX 550W 80+ Bronze. Tout ça arrive assemblĂ© chez vous et prĂŞt Ă l’emploi.

Si monter un PC par vous-même vous intéresse, pour avoir la configuration de vos rêves, vous pouvez suivre notre guide et nos recommandations adaptés à tous les budgets.

