Darty casse le prix de la Xiaomi Pad 6 pour la rentrée, tout en offrant une carte-cadeau

La tablette tactile Xiaomi Pad 6 est une excellente référence que l’on compte parmi nos modèles peu chers favoris. La bonne nouvelle, c’est qu’elle est encore moins onéreuse actuellement : incluse dans un pack comportant aussi un étui de protection, la Pad 6 est disponible à 259,99 euros au lieu de 399,99 euros chez Darty. Et ce n’est pas tout : une carte-cadeau de 15 euros est aussi offerte.

Écran rafraîchi à 144 Hz, autonomie généreuse, bonnes performances… La Xiaomi Pad 6 est sans conteste une excellente tablette dont la fiche technique complète lui a permis d’intégrer notre top 3 des meilleures tablettes pas chères. Elle est même encore plus recommandable quand elle est en promotion, comme actuellement : accompagnée d’un étui de protection, elle peut vous revenir à moins de 260 euros, et en prime, une carte-cadeau de 15 euros peut vous être offerte.

Que propose la Xiaomi Pad 6 ?

Une dalle de 11 pouces à 144 Hz

De bonnes performances en jeu

Une bonne autonomie

Lancée à 399,99 euros, la tablette Xiaomi Pad 6 est en ce moment incluse dans un pack, comportant également un étui de protection, affiché à 259,99 euros chez Darty. Et grâce au code promo RENTREE15, valable jusqu’au 2 septembre, vous aurez droit à une carte-cadeau de 15 euros à utiliser en magasin seulement du 10 septembre au 25 octobre 2024.

Une tablette avec un écran ultra-fluide

Dotée d’angles arrondis et d’une belle finesse (seulement 6,51 mm d’épaisseur), la Xiaomi Pad 6 est une tablette qui offre une bonne prise en main, même si elle est un peu plus lourde que la plupart des autres modèles du marché. Elle pèse en effet 490 grammes, soit 21 grammes de plus que sa prédécesseure, la Pad 5. Son châssis métallique est de son côté très (trop ?) sobre, mais bien fini. C’est au niveau de son écran que la Xiaomi Pad 6 se fait bien plus remarquer. On a droit ici à une dalle IPS LCD de 11 pouces qui affiche une définition de 2 880 x 1 1800 pixels et prend même en charge le HDR10 et le Dolby Vision ; de quoi profiter d’images encore plus contrastées et détaillées.

Mais le véritable point fort de cet écran, c’est sans aucun doute son taux de rafraîchissement de 144 Hz. Attendez-vous donc à une excellente fluidité, même si elle n’est pas tout le temps indispensable. Notez aussi que sept niveaux de variation de ce taux de rafraîchissement sont disponibles, qui conviendront à différents types d’usage. Concernant sa luminosité, la tablette peut monter à 550 cd/m², ce qui est suffisant, sauf si vous souhaitez lire en plein soleil.

Les gamers y trouvent leur compte

Dans les entrailles de la Xiaomi Pad 6, se niche un processeur Snapdragon 870 épaulé par 6 Go de RAM, une configuration qui promet une assez bonne réactivité dans l’ouverture des applications. En jeu, la tablette se révèle particulièrement forte, notamment sur Fortnite avec des paramètres graphiques poussés à fond. Dommage toutefois qu’on ne puisse pas profiter de taux de rafraîchissement plus élevés sur ce jeu, alors que la dalle est capable de monter à 144 Hz. Côté logiciel, la Pad 6 fonctionne sous MIUI 14, basé sur Android 13, qui n’offre pas assez d’options de personnalisation, mais qui permet tout de même de profiter d’un multitâche complet et convaincant et d’un bon centre de contrôle.

Enfin, côté autonomie, vous pourrez utiliser la Pad 6 durant toute une semaine pour lire la presse, jouer à quelques jeux vidéo et consulter vos réseaux sociaux, sans avoir à constamment surveiller le niveau de la batterie. Pour ce qui est de la recharge, un chargeur d’une puissance maximale de 33 W est fourni et permet de remplir la batterie en 99 minutes, soit près d’une heure et quarante minutes.

