Cette caméra de sécurité connectée avec lumière intégrée est quasi à moitié prix sur Amazon

Avec la eufy Cam S100 fixée à l’extérieur de votre domicile, vous pouvez non seulement filmer en 2K mais aussi éclairer sur une portée de 10 mètres pour clairement voir ce qu’il se passe. En plus, elle est disponible à 90,25 euros en ce moment, au lieu de 169,99 euros habituellement.

L’applique filaire eufy Cam S100 // Source : eufy

Avec l’eufy Cam S100, la marque a combiné deux produits : une lampe à détection de mouvement et une caméra de sécurité. Avec ça, vous pouvez donc éclairer devant chez vous, ou en tout cas là où est fixée la caméra, que vous soyez à l’intérieur ou non. Et vous filmez en 2K pour bien voir tous les détails. Si jamais ça vous intéresse, sachez que la caméra est quasi à moitié prix grâce à cette offre.

Les avantages de l’eufy Cam S100

La lumière éclaire à 1200 lumens, pour bien voir sur 10 mètres

Alimentation filaire, pour ne jamais être à court de batterie

Stockage uniquement local, pas d’abonnement payant

Au lieu de 169,99 euros, la caméra/lumière eufy Cam S100 est actuellement disponible à 90,25 euros sur Amazon.

Souriez, vous êtes filmé et éclairé

La caméra de sécurité eufy Cam S100 est un modèle conçu pour vous rassurer en vous permettant de surveiller ce qu’il se passe à l’extérieur de chez vous, que vous y soyez ou non. Elle se fixe sur un mur et nécessite obligatoirement une connexion filaire pour être installée. C’est un peu le défaut de cette installation, il va falloir bricoler un peu. Mais en échange, les bénéfices de votre côté sont assurés.

Une fois en place, la caméra a plusieurs utilisations. La première, bien sûr, c’est de filmer. Pour ça, vous avez un capteur 2K qui filme de jour comme de nuit, avec vision infrarouge, peu importe la météo. En plus, il y a un système audio bidirectionnel pour entendre votre éventuel visiteur et lui parler. Si jamais un livreur est devant la porte, par exemple, vous pouvez lui laisser des instructions, plutôt que votre colis parte dans un point de retrait.

Une détection de mouvement renforcée par l’IA

En plus de la caméra, l’eufy Cam S100 est équipée d’une lumière au-dessus et en dessous du capteur, capable d’émettre 1200 lumens. Ça peut servir en plusieurs occasions : pour discuter sur le pas de la porte avec vos visiteurs tardifs en toute sécurité ou dissuader d’éventuels intrus.

D’ailleurs, ce n’est pas la seule option dans ce sens : vous pouvez déclencher à distance une alarme de 105 décibels pour alerter le voisinage : effet dissuasif garanti.

Avec son capteur PIR aidée de l’intelligence artificielle, la caméra détecte des mouvements à 10 mètres et vous envoie des notifications en temps réel pour que vous vous connectiez au flux vidéo.

Petit point bonus pour le système de stockage interne avec la carte eMMC qui garde en mémoire les 25 derniers jours. Vous n’avez pas d’abonnement à souscrire ou de Cloud à prendre, c’est une solution clé en main qui est proposée ici.

Pour équiper votre maison correctement et ainsi avoir l’esprit tranquille, n’hésitez pas à piocher parmi les caméras de surveillance extérieures répertoriées dans notre guide d’achat dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.