Amazon réduit de 170 € le prix de l’enceinte premium signée Bang & Olufsen, la Beolit 20

L’enceinte Beolit 20 de Bang & Olufsen est un modèle Bluetooth et nomade qui fonctionne sur batterie. Grâce Ă sa poignĂ©e, vous pouvez l’emporter partout tel un panier de pique-nique et profiter d’un son Ă 360° pour une puissance de 2 x 35 W. Le tout avec une rĂ©duction de 28 % chez Amazon.

L’enceinte Bluetooth Bang & Olufsen Beolit 20 // Source : Bang & Olufsen

Bang & Olufsen est une marque connue et rĂ©putĂ©e pour son savoir-faire dans le traitement du son. Elle le met au service des utilisateurs avec cette enceinte Bluetooth Beolit 20, disponible en gris ou en noir qui permet en plus de recharger votre smartphone avec son chargeur Qi intĂ©grĂ©. Vous la retrouvez aujourd’hui avec 170 euros de rĂ©duction.

Les points forts

2 amplificateurs pour le woofer et le tweeter de 35W chacun

Une bonne autonomie de 8h au total

Le chargeur sans-fil sur le dessus de l’enceinte, très pratique

Au lieu d’ĂŞtre Ă 599 euros, son prix de vente conseillĂ©, l’enceinte Bluetooth Bang & Olufsen Beolit 20 est disponible Ă 429,99 euros chez Amazon. Vous avez en plus le luxe de la choisir en grise ou en noire au mĂŞme prix.

Design épuré et matériaux haut de gamme

La Beolit 20 se distingue par son design classique et contemporain, fidèle Ă l’ADN de Bang & Olufsen. Elle est fabriquĂ©e Ă partir de matĂ©riaux premium comme l’aluminium et des polymères robustes. Vous retrouvez une sangle en cuir vĂ©gĂ©tal pour la transporter partout et en profiter avec son autonomie de 8h. En plus, avec un poids de 2,7 kg pour 135 x 230 x 189 mm, la Beolit 20 est compacte et relativement facile Ă transporter, bien qu’elle soit plus adaptĂ©e Ă un usage domestique.

Au-delĂ de son design, la Beolit 20 est dotĂ©e d’un son Ă 360° garantit par trois haut-parleurs de 1,5″, un woofer large bande de 5,5″ et deux radiateurs passifs de 4″. Comme ça, le son reste clair et sans distorsion, mĂŞme si vous poussez le volume.

Sa plage de fréquences allant de 37 Hz à 20 000 Hz assure des graves profonds et des aigus clairs, tandis que sa puissance acoustique peut atteindre 93 dB SPL à un mètre. Cette configuration est idéale pour des espaces allant jusqu’à 50 m².

Des fonctionnalités modernes et une bonne connectivité

La Beolit 20 est équipée du Bluetooth 4.2, pour une portée de 9 mètres. Elle dispose également d’un port USB-C pour la recharge et d’une prise mini-jack de 3,5 mm pour connecter des appareils filaires. Une des particularités de cette enceinte est la présence d’un chargeur sans fil Qi sur sa surface supérieure, permettant de recharger un smartphone simplement en le posant dessus.

Son autonomie est apprĂ©ciable, avec jusqu’à 8 heures d’écoute Ă volume modĂ©rĂ© pour un temps de recharge d’environ 3 heures. Pour encore plus de puissance, sachez qu’il est possible de coupler deux enceintes Beolit 20 pour un son stĂ©rĂ©o encore plus puissant.

L’interface de commande situĂ©e sur la partie supĂ©rieure de l’enceinte est très intuitive. Elle permet de gĂ©rer le volume, la lecture et l’appairage Bluetooth. De plus, l’application mobile B&O permet d’ajuster les paramètres d’Ă©galisation et de choisir entre diffĂ©rents prĂ©rĂ©glages audio selon l’ambiance souhaitĂ©e. Dommage qu’il lui manque le WiFi ou la connexion AirPlay 2.

