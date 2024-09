Fortement critiqué pour le prix de son abonnement Ligue 1, DAZN lance une promo pour ravir les footix

Si vous ĂȘtes un fan de foot, vous savez que la majoritĂ© des matchs de Ligue 1 seront dĂ©sormais diffusĂ©s sur DAZN cette saison. CritiquĂ©e par les prix d’abonnements, la plateforme de streaming baisse le prix de ses offres !Â

Source : DAZN

On le sait, DAZN est devenu le diffuseur officiel de la Ligue 1 pour les 5 prochaines annĂ©es aux cĂŽtĂ©s de beIN Sports. Seul hic, la plateforme de streaming impose un prix Ă©levĂ© aux passionnĂ©s de foot : 39,99 euros par mois. AprĂšs des appels au boycott, DAZN dĂ©cide de faire baisse le prix de son abonnement mensuel et annuel pour palier Ă l’explosion du streaming illĂ©gal et d’attirer de nouveaux abonnĂ©s.

Le SVoD DAZN, ça apporte quoi ?

La diffusion des matchs de la Ligue 1

Une trentaine de disciplines au programme (football américain, basketball, boxe, MMA, rallye, Formule 1
)

Une FanZone pour partager sa passion du sport

Du 10 au 22 septembre prochain, DAZN propose son offre mensuelle Unlimited sans engament Ă 19,99 euros les deux premiers mois, au lieu de 39,99 euros. Son offre annuelle avec engagement passe quant Ă elle Ă 19,99 euros par mois au lieu de 29,99 euros par mois. Il est obligatoire de se crĂ©er en compte gratuit en premier lieu pour voir apparaitre l’offre.

Les diffĂ©rentes offres de l’abonnement Unlimited // Source : Capture d’Ă©cran sur le site DAZN.

Qu’est-ce que DAZN, le « Netflix du Sport » ?

DAZN qui se prononce « Da Zone » est une plateforme de SVoD britannique spĂ©cialisĂ©e dans les contenus sportifs. Elle a les droits de diffusion d’un bon nombre de compĂ©titions sportives et s’est exportĂ© rapidement Ă l’étranger : au Japon, en Suisse, en Allemagne et en Autriche, au Canada, aux États-Unis, en Espagne, en Italie, au BrĂ©sil et en France.

D’ailleurs, la plateforme est dĂ©sormais le diffuseur officiel de la Ligue 1 aux cĂŽtĂ©s de beIN Sports pendant cinq ans, de 2024 Ă 2029. Elle donne accĂšs Ă huit matchs d’une journĂ©e de Ligue 1 en direct, et le dernier en dĂ©calĂ©.

Le catalogue de DAZN ne se limite pas au football. La plateforme propose une multitude de sports : du football amĂ©ricain, du basketball, du triathlon, du rugby et aussi les sports de combat (boxe, MMA, catch
) ainsi que les sports mĂ©caniques (rallye, Formule 1
). Le SVoD anglais permet diffuse aussi des compĂ©titions plus originales telles que les tournois d’échecs et d’e-sport, mais aussi le lancer de flĂ©chettes, la pĂȘche et mĂȘme le bĂ»cheronnage.

Autre particularitĂ©, c’est la FanZone. Cette fonctionnalitĂ© disponible uniquement lors des retransmissions d’évĂ©nements en direct oĂč les spectateurs peuvent commenter les Ă©vĂ©nements en direct et Ă©changer leur passion du sport. Et comme toutes les autres plateformes de SVoD, DAZN est disponible sur de nombreux appareils, smartphones, PC portables sous Windows, MacOS et Linux, tablettes, TV, etc.

