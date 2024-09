Ce lot de 2 caméras de surveillance Full HD (avec HomeBase) est à moitié prix sur Amazon

Avec ce kit de sécurité eufy disponible chez Amazon, vous avez deux caméras eufy 2C 1080p, à poser à l’intérieur ou à l’extérieur, ainsi qu’une base pour sauvegarder vos clips et bien plus. Il est disponible à 95,99 euros chez Amazon en ce moment, au lieu de 199,99 euros.

C’est la rentrée, vous avez repris le chemin du travail, les enfants sont à l’école, la maison est vide, ou il y a juste vos animaux domestiques qui sont là, et ça vous inquiète. C’est normal, mais pas irrémédiable : en installant des caméras de sécurité, vous pouvez voir tout ce qu’il se passe chez vous, dehors comme dedans dans le cas des eufy 2C, déclencher des alarmes à distance et échanger avec les personnes devant l’objectif grâce à l’audio bidirectionnel.

Les avantages du pack sécurité eufy

Pas besoin d’abonnement, le stockage est local

Fonctionnent sur batterie avec une autonomie de 180 jours

La Home Base 2 est polyvalente, elle ne sert pas qu’à la configuration

Normalement, ce pack avec deux caméras eufy 2C et une HomeBase coûte 199,99 euros. Amazon l’affiche à 159,99 euros en ce moment. En plus, vous avez une case coupon pour la faire passer à 119,99 euros. Enfin, vous avez une réduction de 15 % supplémentaire en cochant la case sur la page produit, ou en rentrant le code FREUFYCAM avant de payer, pour un prix final de 95,99 euros.

L’installation sécurité la plus simple à mettre en place

Avec ce pack eufy, vous avez un bon point de départ pour sécuriser votre domicile, aussi bien dehors que dedans. Car les deux caméras de ce lot, des eufyCam 2C, sont certifiées IP67 pour pouvoir être posées dehors, mais aussi dedans. Vous pouvez les fixer sur un mur ou les poser tout simplement sur un meuble : leur design fait qu’elles peuvent rester debout et stables même comme ça.

Il faut aussi penser à installer la HomeBase, qui consiste seulement à le brancher sur une prise et avec un câble Ethernet. L’appareil fait aussi office de répéteur Wi-Fi, ce qui permet d’assurer une bonne connexion aux caméras pour que vous accédiez au flux vidéo depuis n’importe quel appareil compatible (généralement votre smartphone). Enfin, petit plus de la HomeBase 2, elle peut émettre une alarme de 100 dB pour effrayer d’éventuels intrus.

Un stockage local pour filmer de jour comme de nuit

L’autre atout de la HomeBase 2, c’est de proposer un espace de stockage de 16 Go pour les clips enregistrés par vos caméras. Ces dernières ne sont pas faites pour filmer 24h/24, c’est pour ça que des clips sont enregistrés uniquement lorsqu’un mouvement est détecté. C’est dommage, par contre, de ne pas pouvoir étendre le stockage. Il faudra donc régulièrement faire le ménage dans la mémoire, sinon les clips les plus anciens seront effacés au profit des récents.

Les caméras filment de jour comme de nuit, grâce à une LED infrarouge. En intérieur, ça fonctionne très bien, par contre à l’extérieur, si vous êtes dans le noir total, vous risquez d’avoir du mal à voir les détails, même en Full HD. Si vous avez de l’éclairage public à proximité, ça peut aller, sinon, c’est plus compliqué.

Mais sinon, pour le prix, vous trouverez difficilement mieux comme installation de sécurité. Surtout que celle-ci est évolutive et que vous pouvez ajouter des caméras de la même marque, plus tard, pour couvrir encore plus d’espace.

Si vous souhaitez avoir l’esprit tranquille et ne pas avoir à vous soucier de ce qu’il se passe chez vous quand vous n’y êtes pas, vous pouvez consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance connectées.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.