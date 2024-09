Dell casse le prix de son puissant laptop 2-en-1 boosté au Core Ultra 5

Vous êtes à la recherche d’un nouveau PC portable pour la rentrée ? On a le bon plan qu’il vous faut : ce Dell Inspiron 16, qui se transforme en tablette, ne manque pas de puissance et coûte aujourd’hui 160 euros de moins.

Dell Inspiron 16 7640 // Source : site officiel

Pour bien entamer la rentrée, il vaut mieux laissez votre ancien ordinateur portable qui tourne au ralenti et investir dans une machine avec un bon rapport qualité-prix. Le Dell Inspiron 16 7640 est un bon candidat : avec sa polyvalence, son processeur de dernière génération et son autonomie musclée, il répond à tous les critères que l’on attend d’un bon PC portable. La bonne nouvelle, c’est qu’il se négocie en ce moment avec 160 euros de moins.

Que propose le Dell Inspiron 16 7640 ?

Un format 2-en-1, avec un écran tactile 16 pouces FHD+

Une configuration musclée : Core Ultra 5-125U, 16 Go de RAM et 512 Go SSD

Une autonomie généreuse et la présence de la charge rapide

Habituellement à 949 euros, le Dell Inspiron 16 2-en-1 7640 se trouve en promotion à 789,50 euros sur le site de la marque. L’offre est également disponible sur Amazon.

Un laptop bien fini, avec un format convertible

Le Dell Inspiron 16 7640 n’est pas un ordinateur portable comme les autres. En effet, ce modèle peut passer rapidement en mode tablette, et s’utiliser comme telle, grâce à sa charnière à 360° et son écran tactile. Pratique pour les personnes souhaitant avancer sur des projets créatifs ou prendre des notes.

Sa dalle IPS en définition Full HD+ (1 900 x 1 200 pixels) sur 16 pouces procure une bonne immersion et son format 16:10 vous permet en plus de profiter de plus de contenus à l’écran pour faire du multitâche par exemple. L’écran affiche de belles couleurs et est agréable à utiliser pour de la bureautique ou pour regarder des films et des séries.

Une bonne fiche technique pour tenir la cadence

Pour son Inspiron 16, le constructeur Dell y intègre un processeur Intel Core Ultra 5-125U (jusqu’à 4,30 GHz en mode Turbo) associé à 16 Go de RAM. Un combo performant pour faire tourner avec fluidité toutes vos applications sans problème, ou faire simplement de la navigation web, du multitâche ou même le visionnage de séries et de films. Notons aussi la présence d’un SSD de 512 Go qui, en plus de proposer une capacité de stockage confortable, permet d’accélérer les lancements de votre machine et de réduire les temps de chargement.

L’autonomie n’a pas été mise de côté non plus. Ce modèle embarque une grande batterie de 64 Wh, qui devrait suffire pour travailler une journée loin d’une prise. Mieux encore, il est compatible avec la charge rapide 65 W pour faire le plein de la batterie plus rapidement. Enfin, côté connectique, ce laptop est composé de deux ports USB-A 3.2 Gen 1, deux ports Thunderbolt 4.0, un lecteur de carte SD, une prise jack audio et un port HDMI 1.4.

