Première trottinette électrique : Decathlon brade ce modèle optimisé pour enfant

À la base, la trottinette est avant tout un jeu pour enfant. Mais ajoutez-y un moteur et tout de suite ça devient un moyen de transport pour enfant. Mais pas seulement, puisque chez Segway-Ninebot, vous retrouvez le modèle C2, adapté pour les 6-12 ans. Ce dernier profite d’une petite remise de 30 euros chez Decathlon.

La trottinette électrique Segway-Ninebot C2 // Source : Segway-Ninebot

Pour que les plus jeunes puissent aussi profiter des joies de la mobilité électrique, Segway-Ninebot a développé des trottinettes spéciales pour eux, comme ce modèle C2. Évidemment, les performances ont été adaptées, il est hors de question qu’elles puissent monter à 25 km/h. Et, l’accent a été mis sur la robustesse, pour prévenir les multiples chutes à venir.

Pourquoi choisir la Segway-Ninebot C2 ?

Une autonomie adaptée à 11 km, pas mal pour un 6-12 ans

Vitesse maximale de 16 km/h, pas mal tout de même !

3 modes de conduite pour faire comme les grands

La Segway-Ninebot C2 coûte normalement 229 euros. Chez Decathlon elle est affichée à 199 euros. Sachez qu’elle existe aussi en version pro, un peu plus puissante, mais aussi un peu plus chère : 249 euros au lieu de 279 euros.

Une trottinette pour enfant aussi bien que celle des grands

Si vous possédez une trottinette électrique et que vous avez des enfants, ils vous ont forcément demandé à un moment ou un autre de pouvoir l’essayer ou au moins monter dessus avec vous. On peut les comprendre, c’est tentant, cet appareil qui s’apparente à un jouet/jeu pour eux et qui avance tout seul. Mais, c’est beaucoup trop dangereux pour eux, d’où l’intérêt de se tourner vers une trottinette pour enfant.

Voilà donc la Segway-Ninebot C2, une marque bien installée dans le domaine de la mobilité électrique. Vous retrouvez un moteur de 130 W avec une puissance max de 160 W, contre 150/260 W pour le modèle Pro, ce qui permet de rouler jusqu’à 16 km/h et ça, sur les deux modèles. Vous avez le mode Standard, adapté au débutant et aux plus petits qui va jusqu’à 12 km/h. Ensuite, le mode Sport va jusqu’à 16 km/h en utilisant l’accélérateur. Et, enfin, le mode Assistance, qui va aussi à 16 km/h, mais automatiquement.

D’ailleurs, ce n’est pas parce que c’est une trottinette pour enfant qu’il ne faut pas se protéger, parce que mine de rien 16 km/h, c’est assez rapide, donc n’oubliez pas l’indémodable casque, les coudières et les genouillères.

On retrouve tous les avantages d’une trottinette électrique classique

Segway-Ninebot ne lésine pas sur la sécurité, bien au contraire. Sur la trottinette, vous avez deux pneus creux et alvéolés de 7″ qui n’ont pas besoin d’entretien et sont anti-crevaison. Vous avez un frein à tambour à l’arrière pour assurer un arrêt rapide et doux, avec levier sur le guidon. Attention, il n’y a pas de feux de freinage à l’arrière, c’est dommage. Mais vous pourrez les ajouter manuellement si besoin. Pour le style, vous avez des lumières d’ambiance RGB sous le repose-pied, ça fait toujours son petit effet chez les enfants.

Pour les dimensions, elle fait 910 x 400 x 960 mm quand elle est dépliée, et 910 x 400 x 500 mm une fois pliée, pour un poids de 10,4 kg. À titre de comparaison, une trottinette adulte Segway-Ninebot P65E fait 1190 x 634 x 1214 mm dépliée et pèse 28 kg. On se rend compte de l’effort de la marque pour proposer un vrai modèle pour enfant.

Ce modèle C2 peut accueillir un enfant de 1m20 minimum, 1m50 maximum, pour un poids de 50 kg. Ces données sont importantes, car elles peuvent avoir une incidence sur l’autonomie. D’ailleurs, la batterie de 54 Wh a une autonomie de 11 km, soit environ 40 minutes.

