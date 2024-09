Cette enceinte étanche notée 9/10, avec un super son spatial, est en promo sur Amazon

La Soundcore Motion X600 est une enceinte Bluetooth qui ne manque pas d’atouts, entre sa signature sonore flatteuse pour l’oreille et la spatialisation réussie qu’elle propose. Un modèle testé et approuvé, que l’on trouve en ce moment à 127,99 euros au lieu de 195,99 euros sur Amazon.

L’enceinte Soundcore Motion X600. // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Son spatial, étanchéité à l’eau, qualités acoustiques, fabrication soignée… L’enceinte Bluetooth Soundcore Motion X600 a de quoi faire de l’ombre à certaines concurrentes chez JBL ou Sony. Elle a même obtenu l’excellente note de 9/10 au terme de notre test, preuve qu’elle nous a largement convaincus. On ne peut donc que vous la recommander, surtout quand son prix baisse et passe sous la barre des 130 euros, comme en ce moment.

Les points forts de la Soundcore Motion X600

Une enceinte bien conçue et étanche à l’eau

Un son spatial maîtrisé

Des graves bien profonds

Auparavant affichée à 195,99 euros, puis réduite à 159,99 euros, la Soundcore Motion X600 est aujourd’hui disponible en promotion à 127,99 euros sur Amazon grâce au code promo SOUNDCORE qui permet d’économiser 20 %.

Une enceinte pratique à porter… et à plonger

La Soundcore Motion X600 est tout d’abord une enceinte nomade que l’on peut emporter partout avec soi. Non seulement son poids plume de 2,3 kg la rend très pratique à transporter, mais sa poignée solide nous permet aussi de la porter très facilement en vadrouille. Concernant le reste de son design, l’enceinte est un parfait mélange entre le vintage et le moderne, avec son apparence qui rappelle celle d’un petit poste radio. Sur le dos de la Motion X600, on trouve une face inclinée vers l’avant afin de faciliter l’accès aux différents boutons de contrôle, intégrés sous le plateau en silicone et cliquables. Et sur sa face arrière, ce sont un port USB-C de charge et une entrée mini-jack 3,5 mm que l’on trouve.

Autre point fort de ce design, et pas des moindres : sa certification IPX7. L’enceinte ne craint donc ni la pluie, ni l’immersion dans l’eau, et se révèle parfaitement étanche. On peut donc l’emmener avec soi près de la piscine ou près du bain sans avoir peur de l’abîmer.

Une vaste scène sonore qui surprend

Dans les entrailles de la Soundcore Motion X600, se nichent cinq transducteurs actifs, associés à cinq amplificateurs, une configuration qui permet à l’enceinte de délivrer un son clair, doux, précis et vraiment dynamique, et ce, que l’on active ou pas le mode spatial et le transducteur vertical. Les graves sont généreux et puissants, les médiums plutôt linéaires et les aigus bien mis en avant pour plus de finesse. Notez par ailleurs que ce modèle a reçu le label Hi-Res Audio, il est donc en théorie capable de diffuser un son HD, via son entrée ligne ou en Bluetooth. Elle peut reproduire des fréquences jusqu’à 40 kHz, mais ce n’est pas plus intéressant que cela, cette fréquence n’étant qu’entendue par certains animaux… Sachez par ailleurs que le codec Sony LDAC est aussi pris en charge, même si les différences avec la transmission SBC classique ne sont pas flagrantes à l’écoute.

Pour ce qui est du son spatial, la Soundcore Motion X600 ne déçoit clairement pas et offre un son qui se déploie avec une troisième dimension. La configuration de l’enceinte lui permet de diffuser du son dans toutes les directions, ce qui renforce considérablement l’immersion. Enfin, concernant l’autonomie de son enceinte, Soundcore annonce une durée de fonctionnement de 12 heures par charge complète. Mais d’après notre test, mieux vaut tabler sur une durée de 8 heures à 50 % du volume…

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Soundcore Motion X600.

