Seulement ce soir, cette lampe de chevet connectée Xiaomi est à moitié prix

La Mi Bedside Lamp 2 est une petite lampe de chevet design qui diffuse une lumière claire et tamisée que l’on peut moduler à sa guise. Si elle vous intéresse, sachez que grâce à un coupon de -25 euros, elle peut vous revenir à 24,99 euros sur le site de Xiaomi, qui la propose généralement à 49,99 euros.

Aux côtés de ses smartphones, montres connectées et TV, Xiaomi propose également un large catalogue d’éclairages connectés vendus évidemment à des tarifs agressifs, conformément à la politique de la marque. Dans cette dernière gamme, on trouve notamment la Mi Bedside Lamp 2, une lampe de chevet intelligente facilement modulable qui nous permet de concocter une ambiance chaleureuse et reposante à la maison. Un modèle que l’on peut recommander sans problème, surtout quand elle est 25 euros moins chère.

Les points forts de la Mi Bedside Lamp 2

Un design moderne

Une lumière claire et tamisée que l’on peut régler à sa guise

Compatible avec les assistants vocaux

Habituellement proposée à 49,99 euros, la lampe Mi Bedside Lamp 2 est désormais affichée à 24,99 euros sur le site de Xiaomi grâce au coupon de 25 euros. L’offre n’est valable que de 18h à 21h ce mardi 17 septembre 2024, et dans la limite des stocks disponibles.

Une petite lampe qui se fond dans une déco d’intérieur

La Mi Bedside Lamp 2 est une petite lampe de chevet que l’on peut poser près d’un lit, dans une chambre, comme son nom l’indique, pour qu’elle nous réveille en douceur le matin ou qu’elle nous aide à nous endormir puisqu’elle peut aussi être utilisée comme veilleuse. Elle peut aussi être placée près d’un téléviseur pour profiter d’une ambiance chaleureuse lors d’une soirée cinéma. Dans tous les cas, cette Mi Bedside Lamp 2 sait se faire discrète, grâce à ses petites dimensions, mais elle reste aussi très agréable à regarder avec son design moderne et tout en rondeur.

Sur cette lampe, on retrouve des commandes tactiles très simples à utiliser. Outre le bouton d’allumage, elle est aussi équipée d’une bande tactile sur laquelle on peut glisser notre doigt vers le haut ou vers le bas pour régler la luminosité. Concernant cette luminosité, justement, celle-ci peut atteindre 400 lumens, ce qui permet, selon la marque, d’éclairer une chambre. Et pour ce qui est de sa luminosité minimale, celle-ci s’élève à 2 lumens, ce qui est tout à fait convenable pour une veilleuse. Et chose importante à savoir : l’ensemble du corps de la lampe peut projeter la lumière.

Modulable et connectée

La Mi Bedside Lamp est une lampe entièrement modulable : on peut ainsi régler son heure de mise en marche et son heure d’arrêt, retarder sa mise hors tension pour profiter de sa fonction veilleuse avant qu’elle ne s’éteigne, et même contrôler la température de sa couleur pour qu’elle s’adapte à chaque moment de la journée (lumière du jour bien éclatante pour se concentrer, bleue pour méditer, orangée pour un moment détente…). Oui, la lampe peut diffuser une lumière colorée, ce qui est très appréciable durant les soirées cocooning.

Enfin, la Mi Bedside Lamp 2 est compatible avec Apple HomeKit et peut être contrôlée à l’aide de Google Assistant, d’Alexa ou évidemment de Siri. Pratique pour allumer ou éteindre la lampe sans avoir à toucher cette dernière. Elle peut aussi être pilotée, y compris à distance, depuis l’application Mi Home.

