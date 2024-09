LG OLED83G4 : ce tout récent TV OLED 4K géant est 1 500 € moins cher

LG a présenté cette année sa nouvelle série de TV OLED G4, qui comporte des modèles haut de gamme aux dalles très lumineuses. Aujourd’hui, c’est l’une de ses variantes géantes, le téléviseur OLED83G4 de 83 pouces, qui nous intéresse particulièrement, en grande partie pour son prix : PC Componentes propose ce TV à 4 561 euros, au lieu de 5 999 euros.

Il y a quelques mois, LG a présenté ses nouvelles séries de téléviseurs OLED pour l’année 2024. Parmi elles, se trouve la G4, qui symbolise le haut de gamme avec des TV aux dalles très lumineuses et équipées des mêmes technologies que la série ultra-haut de gamme M4. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les téléviseurs G4 surpassent bon nombre de concurrents grâce aux images d’une qualité exceptionnelle qu’ils produisent. Un résultat que l’on apprécie encore plus sur une dalle géante, de 83 pouces par exemple. Si votre budget est suffisamment conséquent, sachez que vous pourrez justement vous offrir le modèle LG OLED83G45LW pour moins de 4 600 euros actuellement.

Les points forts du TV LG OLED83G45LW

Une dalle OLED de 83 pouces ultra-lumineuse

Compatible HDR Dolby Vision IQ, HDR10, HLG et Dolby Atmos

Quatre entrées HDMI 2.1 et de nombreuses fonctions gaming

Affiché à 5 999 euros sur le site officiel, le TV LG OLED83G45LW est aujourd’hui disponible à 4 561 euros chez PC Componentes.

Une dalle premium encore plus lumineuse

Le TV LG OLED83G45LW est un modèle particulièrement élégant, preuve que la marque s’efforce encore aujourd’hui à soigner les lignes de ses modèles. On a donc là un téléviseur fin à l’aspect premium, qui, vous l’aurez remarqué, ne possède pas de pied. En effet, il a été pensé pour être fixé au mur, et même se fondre dedans grâce à son dos très plat. Une installation qui lui donne beaucoup plus de prestance, surtout avec sa diagonale géante. Mais si vous souhaitez poser le TV sur un meuble, vous pourrez toujours acheter un pied, vendu séparément.

Concernant son écran, plus précisément, on a ici droit à une dalle OLED Evo massive de 83 pouces, qui se rapproche davantage d’un écran de cinéma que d’un simple téléviseur. Mieux vaut donc disposer d’un mur assez grand et d’un recul suffisant pour pouvoir profiter pleinement des noirs profonds et des contrastes infinis qu’offre cette dalle. Mais ce n’est pas tout : comme la série M4, les téléviseurs G4 bénéficient de la technologie Brightness Booster Max composée de la dalle MLA (Micro Lens Array) avec des microlentilles pour augmenter nettement la luminosité, associée à un algorithme optimisé généré par la nouvelle puce Alpha 11 AI 4K développée par le constructeur. Cette puce permet en outre de rendre chaque image plus réaliste, en en optimisant la résolution par exemple.

Un TV taillé pour le gaming

La dalle du TV LG OLED83G45LW a bien d’autres atouts, comme la richesse et la fidélité des couleurs qu’elle diffuse ou encore sa capacité à atténuer considérablement les reflets de la lumière extérieure. Ajoutons à cela la compatibilité avec les formats HDR Dolby Vision IQ, HDR10 (mais pas HDR10+…) et HLG. Pour couronner le tout, cette dalle 10 bits est capable d’afficher une définition Ultra HD 120 Hz et même jusqu’à 144 Hz, si vous liez le TV à une carte graphique depuis un laptop gaming. Concernant le gaming, justement, n’oublions pas de mentionner la présence de ses quatre entrées HDMI 2.1 et donc des dernières technologies d’optimisation pour les jeux vidéo VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode). Notez d’ailleurs que la fréquence de 144 Hz est supportée avec le VRR. Le format Dolby Vision Gaming 4K est également accepté.

Côté audio, on peut compter sur la compatibilité avec les formats Dolby Atmos, DTS:X (mais disponible seulement avec une barre de son compatible, dommage) et sur un ensemble de haut-parleurs avec une puissance totale de 60 watts sur 11.1.2 canaux optimisés grâce au chipset Alpha 11. La technologie WOW Orchestra, qui ressemble à la Q-Symphony de Samsung, permet quant à elle d’utiliser les haut-parleurs du téléviseur en synchronisation avec ceux d’une barre de son compatible de la marque. Enfin, le TV tourne sous la dernière version du système webOS 24 avec des mises à jour garanties pendant cinq ans.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du LG OLED65G4, également valable pour le modèle LG OLED83G4.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles ayant la même technologie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV OLED du moment.

