100 €, c’est le super prix de cette barre de son 2.1 signée LG

Il est parfois difficile de trouver de bonnes barres de son pas trop onéreuses. Mais ce n’est heureusement pas impossible : la preuve avec la LG SQC2, affichée en ce moment à 99 euros chez Carrefour, alors que le site officiel la propose à 179 euros.

La barre de son LG SQC2. // Source : LG.

Si vous voulez booster le son de votre TV, sans pour autant vous ruiner avec une barre de son beaucoup trop chère, vous pourrez vous orienter vers la LG SQC2. Ce modèle bénéficie non seulement de l’expertise de la marque, mais propose également un rendu 2.1 et une compatibilité avec le Dolby Digital, le tout pour un prix qui ne dépasse pas les 100 euros.

Les points essentiels de la LG SQC2

Une puissance de 300 W

Un rendu sonore 2.1

Compatible Dolby Digital, DTS Digital Surround et Bluetooth

Proposée à 179 euros sur le site officiel, la barre de son LG SQC2 est aujourd’hui disponible en promotion à 99 euros chez Carrefour.

Une barre de son qui offre une belle immersion

La LG SQC2 est une barre de son au design soigné, même s’il n’est pas le plus épuré qui soit avec ses haut-parleurs apparents. Ses dimensions de 950 x 71 x 47 mm lui permettent au moins de rester suffisamment discrète et de ne pas empiéter sur l’image diffusée par votre TV. Attention, sachez qu’on ne peut pas la fixer sur le mur, elle devra donc prendre place sur un meuble TV. La barre de son s’accompagne par ailleurs d’un caisson de basse sans fil.

Côté audio, la LG SQC2 propose un rendu sonore 2.1 avec ses deux haut-parleurs et son caisson de basse, qui participe à offrir des basses bien puissantes. Avec sa puissance totale de 300 W, cette barre de son devrait suffire à rendre nettement plus agréables vos séances de ciné à la maison. Et si ce modèle ne bénéficie ni du Dolby Atmos, ni du DTS:X, deux technologies qui renforcent grandement l’immersion grâce à un effet surround 3D, on aura tout de même droit à des compatibilités avec le Dolby Digital et le DTS Digital Surround, qui garantissent eux aussi une bonne immersion.

Des fonctionnalités pour améliorer l’expérience

La LG SQC2 embarque par ailleurs plusieurs technologies qui devraient améliorer l’expérience sonore, à l’image de la fonction Adaptive Sound Control (ASC), qui analyse le contenu audio du TV en temps réel et ajuste automatiquement le son pour offrir une meilleure reproduction sonore. Par exemple, si la barre de son reconnaît des dialogues, le son sera automatiquement réglé pour que les voix soient bien claires. La fonction Auto Sound Engine permet quant à elle au son d’être optimisé en fonction du volume pour que ce son soit toujours équilibré.

Enfin, cette barre de son LG est compatible avec le Bluetooth, ce qui lui permet de diffuser de la musique depuis un smartphone. La LG SQC2 peut ainsi être utilisée comme une véritable enceinte. Concernant sa connectique, on peut compter sur une entrée optique, un port USB et un port jack 3,5 mm.

