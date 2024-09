La tablette Samsung Galaxy Tab A9+ sortie en 2023 est déjà à -48 %… Merci les French Days !

Pour les French Days, Cdiscount met en avant un code promo permettant d’Ă©conomiser 15 euros dès 129 euros d’achat. Ce qui vous permet d’avoir la tablette Samsung Galaxy A9+ Ă tout petit prix.

La Samsung Galaxy Tab A9+ // Source : Frandroid

Après la Samsung Galaxy Tab S9, qui Ă©tait la version haut de gamme, la marque a proposĂ© la version plus abordable : la Samsung Galaxy Tab A9 et la Tab A9+, une version un peu plus grande et une configuration plus fluide. Aujourd’hui avec le code promo et les French Days, vous pouvez la commander Ă moins de 140 euros.

Pourquoi choisir la Samsung Galaxy Tab A9+

Un Ă©cran LCD de 11″ qui affiche 1920 x 1200 pixels

Le stockage extensible avec une carte microSD

Compatible QuickShare et Samsung DeX

Alors qu’elle Ă©tait lancĂ©e Ă 259 euros, la Samsung Galaxy Tab A9+ est aujourd’hui disponible Ă 134,99 euros pendant les French Days chez Cdiscount avec le code 15DES129.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant la Samsung Galaxy Tab A9+. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une entrĂ©e de gamme qui n’a pas Ă se cacher

La Samsung Galaxy Tab A9 Plus se distingue du modèle classique avec un Ă©cran de 11″, lĂ oĂą la A9 n’en fait « que » 8,7″. Dans les deux cas, vous bĂ©nĂ©ficierez d’un grand Ă©cran LCD pour profiter de vos contenus multimĂ©dias. Par contre, comme il s’agit d’un modèle d’entrĂ©e de gamme, on regrette que les bords soient un peu trop Ă©pais. Par contre, vous avez une frĂ©quence de rafraĂ®chissement max de 90 Hz, beaucoup plus apprĂ©ciable que celle de 60 Hz sur la Samsung Galaxy Tab A9.

Côté son, vous êtes aussi mieux lotis avec quatre haut-parleurs contre deux. En plus, ils sont compatibles Dolby Atmos ce qui permet de mieux profiter de vos contenus multimédias, que ce soit les films, les séries ou encore les jeux vidéo. Vous pourrez utiliser la tablette pendant un long moment : 13h en théorie selon la fiche technique de Samsung, grâce à sa batterie de 7 040 mAh. Encore pour comparer : la Samsung Galaxy Tab A9 a une capacité de 5 100 mAh.

De quoi chiller tranquillement, mais aussi travailler

La Samsung Galaxy Tab A9+ est une tablette tactile qui permet de jouer et profiter de vos contenus multimĂ©dias, comme on l’a dit plus haut, mais aussi de travailler un peu. C’est dĂ» Ă la fonctionnalitĂ© Samsung Dex qui permet d’afficher trois fenĂŞtres diffĂ©rentes en mĂŞme temps, très pratique pour travailler. Il y a aussi le QuickShare, pour partager des donnĂ©es avec un autre appareil Samsung, plus vite qu’en Bluetooth. Par ailleurs, sachez qu’elle n’est pas compatible avec le S-Pen, et qu’elle ne prend pas en charge les fonctions liĂ©es Ă l’intelligence artificielle.

Pour la faire tourner, vous avez un processeur Snapdragon 695. Une puce honnĂŞte qui fait ce qu’on lui demande, sans non plus arriver Ă la hauteur de la Galaxy S9, mais c’est normal vu le prix. Dans cette version, vous avez 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, ce qui peut sembler peu. Mais si vous ajoutez une carte microSD dans la tablette, vous pouvez Ă©tendre la mĂ©moire. Notez juste que sur la carte microSD, vous ne pouvez mettre que vos photos, vidĂ©os et sons. Les apps, elles, sont forcĂ©ment stockĂ©es sur la mĂ©moire de l’appareil.

Si vous souhaitez dĂ©couvrir d’autres tablettes tactiles avant d’arrĂŞter votre choix, vous pouvez consulter notre guide des meilleurs modèles du moment.

