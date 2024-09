Boulanger brade à moitié prix ce pack Samsung Galaxy Tab S9 FE pour les French Days

La Galaxy Tab S9 FE est une tablette presque premium qui fait quelques concessions afin de baisser la facture, mais il existe aussi les promotions pour cela, et ce sont justement les French Days en ce moment. Chez Boulanger, l’ardoise de Samsung en pack avec une coque de protection est disponible pour 269 euros au lieu de 529 euros.

La Samsung Galaxy Tab S9 FE est la dernière tablette tactile du milieu de gamme Ă avoir rejoint le catalogue du constructeur sud-corĂ©en. Ă€ l’instar des autres appareils Fan Edition, la Galaxy Tab S9 FE se veut ĂŞtre un produit proche du haut de gamme tout en limitant son prix de vente, ce qui passe obligatoirement par quelques concessions. Son rapport qualitĂ©-prix Ă©tait dĂ©jĂ intĂ©ressant lors du lancement, mais c’est encore mieux avec cette rĂ©duction de 260 euros lors des French Days.

Ce qu’il faut retenir de la Samsung Galaxy Tab S9 FE

Un design premium et une dalle IPS-LCD Ă 90 Hz

Les performances d’un SoC Exynos 1380

Une batterie de 8 000 mAh avec une bonne autonomie

Au lieu de 529,99 euros habituellement, ce pack comprenant la Samsung Galaxy Tab S9 FE avec sa coque de protection est maintenant disponible en promotion Ă 269 euros chez Boulanger grâce une ODR de 100 euros et une rĂ©duction de 10 euros par tranche de 100 euros d’achat.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres promotions concernant la Samsung Galaxy Tab S9 FE. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une Fan Edition au design sans concession

La Samsung Galaxy Tab S9 FE a dĂ» subir quelques concessions pour que l’effort financier soit moins lourd, mais ce n’est clairement pas le design qui en a souffert. Cette tablette tactile s’inspire largement des S9 classiques avec son look Ă©purĂ©, ses finitions en aluminium, ses tranches plates, ses bords arrondis et surtout son S-Pen inclus. D’autant plus que sa finesse a de quoi surprendre, son Ă©paisseur n’est que de 6,5 mm pour une diagonale de 10,9 pouces et un poids de plus de 500 g, ce qui donne une prise en main agrĂ©able.

Alors que les Galaxy Tab S9 arborent une superbe dalle AMOLED, la Galaxy Tab S9 FE doit se contenter d’une dalle IPS-LCD, ce qui est un sacrifice acceptable. Grâce Ă sa dĂ©finition de 2 560 x 1 600 pixels et Ă sa luminositĂ© qui grimpe jusqu’Ă 600 cd/m², on la pardonne assez vite. La qualitĂ© de l’Ă©cran est telle que naviguer, jouer ou regarder du contenu en streaming est agrĂ©able, d’autant plus que le taux de rafraĂ®chissement s’Ă©lève Ă 90 Hz, ce qui est bien suffisant pour un usage basique.

Tout indiquée pour un usage familial

Ici, pas de processeur Qualcomm haut de gamme, la Samsung Galaxy Tab S9 FE doit se contenter d’un SoC maison, un Exynos 1380. On retrouve cette puce dans les smartphones du milieu de gamme du constructeur sud-corĂ©en comme le Galaxy A54 ou le Galaxy A35. AssociĂ© Ă 8 Go de RAM, ce SoC se montre efficace dans les usages du quotidien, on peut Ă©galement jouer avec Ă condition de ne pas avoir la main lourde sur les graphismes. De plus, l’interface One UI rend son utilisation fluide et agrĂ©able.

Enfin, la Samsung Galaxy Tab S9 FE n’a l’air de faire aucune concession sur l’autonomie puisque sa batterie de 8 000 mAh peut tenir jusqu’Ă 18 heures en lecture vidĂ©o selon le constructeur vidĂ©o. On peut donc l’utiliser pendant plusieurs sĂ©ances de quelques heures avant de devoir la recharger. La recharge, c’est justement le bât qui blesse chez cette tablette, un peu comme les autres appareils de Samsung de manière gĂ©nĂ©rale. Pour refaire entièrement le plein avec un chargeur de 25 W, il faut attendre 81 minutes.

Afin de comparer la Samsung Galaxy Tab S9 FE avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures tablettes tactiles du moment.

Les French Days 2024 avec Frandroid

La deuxième Ă©dition des French Days pour l’annĂ©e 2024 durera toute une semaine pour se clĂ´turer le dernier jour du mois de septembre. Dès maintenant, plusieurs e-commerçants ont d’ores et dĂ©jĂ dĂ©gainĂ© leurs meilleures promotions.

Les French Days par marchands

Les French Days par catégories

Et, pour vraiment ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner Ă notre newsletter pour ĂŞtre sĂ»r de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, dĂ©sinscription en 1 clic, aucune diffusion Ă des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.