DAZN et la Ligue 1 : le service de streaming des footeux peut être essayé gratuitement

Vous aimez le foot et depuis le 16 août 2024 vous cherchez où regarder les matchs de Ligue 1 ? La réponse est sur DAZN, le « Netflix du foot ».

Depuis quelque temps maintenant, DAZN est devenu le diffuseur officiel des matchs de la Ligue 1, et ce, jusqu’en 2029 au moins, avec beIN Sports Ă©galement. La seule chose qu’on peut reprocher Ă DAZN c’est le prix de son abonnement mensuel : 29,99 euros pour les matchs de Ligue 1. Mais, avant de passer Ă la caisse, vous pouvez tester gratuitement le service pendant sept jours.

Pourquoi souscrire un abonnement Ă DAZN ?

Pour accéder aux matchs de Ligue 1, évidemment

Il n’y a pas que le foot dans la vie : une trentaine de disciplines vous attendent sur DAZN

L’accès Ă la FanZone, pour interagir entre fans et supporters

Pour découvrir DAZN sous toutes les coutures, vous devez créer un compte pour avoir accès aux 7 jours gratuits. Ensuite, vous pouvez souscrire un abonnement à 29,99 euros par mois pour un engagement de un an, 39,99 euros par mois sans engagement.

Il y a aussi une formule Ă 14,99 euros par mois, mais il n’y a pas la Ligue 1 incluse.

DAZN, qu’est-ce que c’est exactement ?

DAZN est une entreprise britannique. Il s’agit d’une plateforme de SVoD au mĂŞme titre que Netflix, pour citer le plus connu, sauf qu’elle se spĂ©cialise uniquement dans la diffusion d’Ă©vĂ©nements sportifs. Pour 2024 et les 5 annĂ©es Ă venir, DAZN a obtenu les droits de diffusion des matchs de Ligue 1.

Le gros reproche qu’on peut faire Ă DAZN c’est le prix de son abonnement. Si vous choisissez un modèle sans engagement, il vous en coĂ»tera 39,99 euros par mois. Ce qui explique le faible nombre d’abonnĂ©es de la plateforme, autour de 11 millions dans le monde, ce qui n’est rien en comparaison de Netflix qui est aux alentours de 300 millions.

DAZN s’est notamment fait connaĂ®tre en diffusant les championnats de basket et s’est diversifiĂ©e en incluant d’autres sports pour attirer un public toujours plus large. Aujourd’hui, DAZN est disponible dans plus de 200 pays et territoires, ce qui est plutĂ´t impressionnant pour une plateforme de cette envergure.

Une plateforme internationale oĂą il faut parler un minimum anglais

Sur DAZN, vous avez accès Ă des matchs et des championnats du monde entier. Si vous voulez suivre la NFL, vous le pouvez, mais attention, car il n’y aura pas de commentaires français, ce sera de l’anglais uniquement. Donc, pour en profiter, vous devez avoir un minimum de base dans la langue de Britney Spears.

Par contre, et c’est apprĂ©ciable, il y en a pour tous les goĂ»ts : sports classiques, MMA, catch, sports mĂ©caniques, etc. Il y a mĂŞme quelques tournois d’eSport, des Ă©checs, des flĂ©chettes et mĂŞme du bĂ»cheronnage sportif.

Pour partager toutes vos Ă©motions avec d’autres fans et supporters, vous pouvez rejoindre la FanZone, exclusive Ă DAZN. Elle est disponible pendant certaines rencontres sportives et permet de commenter en direct, un peu comme le chat sur Twitch. Enfin, DAZN est disponible sur TV, smartphone, PC portable, tablette, Windows, MacOS, Linux, bref : partout.

Apprenez-en plus sur DAZN via notre fiche complète sur le service de streaming.

