Cet écran PC 2K 27″ incurvé 180 Hz est bradé chez Boulanger, un régal pour les gamers fauchés

Retrouvez le Skillkorp M27 avec une bonne petite réduction chez Boulanger en ce moment : 30 euros de moins pour cette dalle incurvée, c’est toujours bon à prendre.

Skillkorp est une marque développée conjointement avec Boulanger et Republic of Gamers (Asus). Son but est simple : proposer du matériel de qualité à un prix abordable. Ces cases sont cochées par le Skillkorp M27, un écran PC gamer de 27″ qui affiche de la QHD avec une fréquence de rafraîchissement de 180 Hz. Il est disponible en ce moment avec 30 euros de réduction.

Ce qu’il faut savoir sur le Skillkorp M27

Une résolution de 2560 x 1440 pixels qui flatte la rétine

Jusqu’à 180 images/seconde, la fluidité est folle

La latence d’une seule milliseconde, pour des réflexes de Jedi

Comme c’est une marque Boulanger, normal de retrouver le Skillkorp M27 sur ce site marchand. Affiché à 199,99 euros, il passe à 169,99 euros en ce moment, pour notre plus grand plaisir.

Il a tout pour plaire aux gamers

Cet écran Skillkorp M27 est plutôt séduisant, quand on le regarde de près. Alors oui, ce n’est pas un grand nom, mais finalement, c’est Asus qui se cache derrière, avec Boulanger. Et on peut leur faire suffisamment confiance pour accorder sa chance à cet écran. Après tout, sur le papier, il propose une fiche technique plutôt solide, jugez plutôt.

Une dalle Rapid VA de 27″ qui affiche de la 2K, donc une résolution de 2560 x 1440 pixels, avec un format 16:9, une fréquence de balayage qui peut monter jusqu’à 180 Hz, compatible HDR, avec un temps de réponse de 1 mn, une luminosité de 300 cd/m² pour un taux de contraste à 5000:1. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer ?

Le Skillkorp M27 est amplement suffisant

Alors oui, le SKillKorp M27 a quelques petites lacunes. Il n’est pas compatible avec Freesync Premium ou Nvidia GSync. Et vous n’avez pas de haut-parleur, mais ce n’est pas un vrai défaut car en règle général, le son qui sort d’un écran ressemble à celui qu’on entend dans le TGV. Par contre vous avez une prise casque, c’est un bon point. La connectique est d’ailleurs composée de deux ports HDMI 2.1 et deux DisplayPort. On aurait aimé un petit port USB pour charger un appareil, mais ce n’est pas très grave.

Par contre vous pouvez régler l’écran, aussi bien en hauteur que l’incliner d’avant en arrière. Un paramètre important pour profiter des bienfaits de son côté incurvé qui fatigue moins l’oeil qu’un écran plat, même s’il faut un petit temps d’adaptation si vous n’en avais jamais eu. Mais au bout d’un moment, on s’y fait et l’image nous paraît totalement naturelle.

