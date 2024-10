La création n’a plus de limites avec ce PC portable Dell dopé à l’IA, actuellement en promo à -150 €

Le Dell Inspiron 14 Plus est un PC portable de bureautique avec l’accent mis sur l’image et l’IA, pour les créateurs de tous horizons, que vous retrouvez avec une réduction de plus de 150 € sur le site du constructeur.

Le Dell Inspiron 14 Plus nouvelle génération est un PC portable compact à vocation professionnelle et créative. Il est en effet doté de tout ce qu’il faut, aussi bien en termes d’écran que de performances, pour vous permettre de travailler sur les images, notamment, mais aussi les vidéos et, bien sûr, pour toute utilisation du quotidien. Si jamais il vous intéresse, vous le retrouvez à moins de 1000 euros sur le site de Dell.

Le Dell Inspiron 14 Plus est pour vous si :

Vous cherchez un bel écran : ici un 14″ de 2,8K

Vous cherchez de la fluidité avec 32 Go de RAM

Il vous faut de la puissance avec le processeur Intel Core Ultra 7 155H

Normalement, le Dell Inspiron 14 Plus coûte 1 149,36 euros. En ce moment sur le site de Dell, il est affiché à 1 039,36 euros et si vous utilisez le code FRINSPIRONNB4, il passe à 997,80 euros dans le panier.

Un écran pour régaler les graphistes

Si, dans un cadre professionnel ou privé, vous avez besoin d’un ordinateur portable avec une bonne qualité d’écran, c’est vers un modèle semblable au Dell Inspiron 14 Plus que vous devez vous tourner. Avec lui, vous avez une dalle de 14″ qui affiche une définition de 2 880 x 1 800 pixels, soit de la 2,8K. Avec ça, vous verrez parfaitement les couleurs de vos images, même avec le mode ComfortView Plus qui réduit l’émission de lumière bleue.

Il n’en oublie pas d’être un PC portable puisqu’avec ses dimensions de 314 x 226,56 x 15,99/18,99 mm (il est plus fin au niveau de l’ouverture et plus épais aux charnières) et son poids de 1,6 kg, vous pouvez facilement le glisser dans un sac pour l’emmener partout. On n’en sait pas plus sur l’autonomie par contre, sachez juste que vous avez une batterie de 64 Wh, ce qui, en usage classique, peut vous permettre une utilisation de 6 à 8h environ.

Des performances pour ne pas ramer

En plus de l’écran, le Dell Inspiron 14 Plus aligne une belle fiche technique, le top pour travailler et même jouer un peu. En l’absence de carte graphique dédiée, il ne faut pas être trop gourmand, mais avec le processeur Intel Core Ultra 7 155H et ses 16 cœurs, vous en avez quand même sous le pied. Surtout qu’il est accompagné de 32 Go de RAM LPDDR5X à 6400 MT/s et d’un SSD de 1 To pour le stockage.

C’est une vraie bonne petite machine, à vocation professionnelle pour les télétravailleurs ou autre. C’est un peu cher pour faire juste de la navigation et des tâches quotidiennes, pour ça il y a des machines plus intéressantes. Mais si l’image, le montage, la retouche, c’est votre dada, il peut clairement faire l’affaire.

