Le Google Pixel 8 n’a pas dit son dernier mot avec cette promo et ce serait dommage de s’en priver à ce prix-là

Le Google Pixel 8 est un solide smartphone 5G que vous retrouvez avec une rĂ©duction de 250 euros chez Amazon, un must Ă l’heure oĂą le Google Pixel 9 est sous le feu des projecteurs.

Le Google Pixel 8 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Disponible sur le marchĂ© depuis le 12 octobre 2023, donc bientĂ´t un an, le Google Pixel 8 est un tĂ©lĂ©phone 5G avec une fiche solide vraiment intĂ©ressante. Surtout que Google a annoncĂ© 7 ans de mises Ă jour garanties, donc le retrouver plus de 30 % d’Ă©conomies en ce moment, lĂ oĂą le Pixel 9 est vendu 899 euros minimum, c’est un vrai bon plan.

Pourquoi le Google Pixel 8 est encore cool ?

Parce qu’il propose une Pixel Experience de folie

Parce que vous bénéficiez de 7 ans de mises à jour et de pièces détachées

L’intĂ©gration de l’IA Ă de nombreux niveaux

Au lieu de 799 euros, le Google Pixel est aujourd’hui disponible en promotion Ă 549 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l'offre mentionnĂ©e dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'Ĺ"il ci-dessous afin de dĂ©nicher d'autres offres concernant le Google Pixel 8.

Mignon Ă l’extĂ©rieur, costaud Ă l’intĂ©rieur

Les Pixel se suivent et, esthĂ©tiquement, se ressemblent. Ainsi, le Google Pixel 8 reprend la recette du Google Pixel 7, avec un bloc photo encastrĂ© dans une barre qui prend toute la largeur et qui fai qu’une fois posĂ© sur une table, il n’est pas complètement Ă plat. Quelques petits changements toutefois, avec notamment des angles plus arrondis, ce qui lui donne un aspect plus « mignon », lĂ oĂą le Pixel 7 est plus carrĂ©.

Il mesure 150,5 x 70,8 x 8,9 mm pour 187 grammes, ce qui est vraiment bon et permet de bien le tenir en main, et ne pas ressentir de gĂŞne lorsqu’il est dans la poche. Vous retrouvez l’interface Pixel Experience de Google pour des options de personnalisation poussĂ©es. C’est un gros plus de ce smartphone : vous laissez le doigt appuyĂ© sur l’Ă©cran d’accueil et vous pouvez tout changer : les icĂ´nes, l’image d’accueil, de verrouillage, les couleurs et mĂŞme la police d’Ă©criture.

Vous pouvez mĂŞme gĂ©nĂ©rer des fonds d’Ă©crans en utilisant l’IA. Il suffit de donner des consignes Ă l’IA et lui demander tout ce que vous voulez, avec quelles couleurs, pour gĂ©nĂ©rer une image de fond unique Ă afficher sur votre Ă©cran. Il y a plein d’autres usages de l’IA notamment au niveau de la photo, oĂą vous pouvez effacer des Ă©lĂ©ments du dĂ©cor en un geste du doigt.

Quand le Google Pixel 8 se met à la photo, ça déménage

Pour rester sur la photo, le Google Pixel 8 est Ă©quipĂ© de trois capteurs : un grand-angle de 50 Mpx, un ultra-grand-angle de 12 Mx et un capteur selfie de 10,5 Mpx. La qualitĂ© est au rendez-vous, surtout qu’il est compatible avec la HDR, et pas de doute : il fait de bonnes photos. Il n’y a pas grand-chose Ă lui reproche de ce cĂ´tĂ©-lĂ , si ce n’est le mode nuit qui est un chouĂŻa moins bon.

L’IA pointe lĂ aussi le bout de son nez avec des fonctions marrantes comme le fait de pouvoir choisir et remplacer des visages d’une photo Ă l’autre, pratique si vous prenez des clichĂ©s en rafales et que vous souhaitez crĂ©er la photo parfaite, car mamie ferme les yeux sur l’une, tonton Ă©ternue sur l’autre… Hop, un petit coup d’IA et vous avez une photo sur laquelle tout le monde sourit.

Enfin, pour l’autonomie, vous avez des performances honnĂŞtes, mais sans plus. Le Samsung Galaxy S23 fait mieux de son cĂ´tĂ©, mais vous aurez de quoi tenir largement pendant une bonne journĂ©e. Dommage que la charge dite rapide plafonne Ă 30W, parce qu’il faut attendre plus d’une heure pour le charger complètement.

Le Google Pixel 8 rĂ©serve bien d’autres surprises, bonnes comme moins bonnes, que vous pouvez dĂ©couvrir dans notre test complet oĂą il a tout de mĂŞme obtenu la note de 8/10.

Si jamais, pour une raison ou pour une autre, vous n’ĂŞtes pas convaincu par le Google Pixel 8, vous pouvez en dĂ©couvrir d’autres dans notre guide d’achat consacrĂ© aux meilleurs smartphones testĂ©s par Frandroid.

