Ecovacs Deebot T30S Pro Omni : Amazon ôte 31 % du prix de ce robot aspirateur-laveur complet pour son Prime Day

Le robot aspirateur 2-en-1 Ecovacs Deebot T30S Pro Omni, accompagné de sa station ultra-complète, est un modèle bourré de fonctionnalités bien pratiques (nettoyage de la serpillière à l’eau chaude, système anti-enchevêtrement…). Pour le dernier jour de son Prime Day, Amazon le propose à 759 euros au lieu de 1 099 euros.

Ecovacs est une marque qui compte sur le marché des robots aspirateurs, notamment grâce aux fonctionnalités innovantes qu’elle introduit dans ses modèles et que l’on ne trouve pas partout. Par exemple, son Deebot T30S Pro Omni dispose d’une technologie anti-enchevêtrement, d’une autre permettant de nettoyer les plinthes grâce à une serpillière extensible ou encore d’une station capable de laver la serpillière à l’eau chaude. Bref, un robot qui se montre très complet. S’il vous intéresse, sachez qu’en cet ultime jour de Prime Day, vous pourrez le trouver affiché à moins de 760 euros.

Les points forts du Deebot T30S Pro Omni

Un nettoyage complet jusqu’aux bords de la pièce

Un système anti-enchevêtrement pour les cheveux et poils d’animaux

Une station polyvalente qui lave la serpillière à 70°C

Auparavant proposé à 1 099 euros, le robot aspirateur Ecovacs Deebot T30S Pro Omni est aujourd’hui disponible en promotion à 759,05 euros sur Amazon.

Un robot aspirateur puissant bardé de technologies

Le robot aspirateur Ecovacs Deebot T30S Pro est un modèle 2-en-1, c’est-à -dire qu’il ne se contente pas d’aspirer : il peut aussi laver les sols, et ce, grâce aux deux serpillières rotatives qu’il renferme. Mais avant d’opérer sa mission principale, qui est de faire le net par terre, il s’occupe d’abord de cartographier votre logement, une tâche qu’il remplit grâce à son dôme LiDAR. Les cartes sont à retrouver sur l’application de la marque, depuis laquelle vous pourrez les modifier en fusionnant des pièces par exemple. Des cartes en 3D peuvent aussi être conçues, d’ailleurs.

Une fois la cartographie achevée, le Deebot T30S Pro va pouvoir nettoyer vos sols de manière très efficace, notamment grâce à sa puissance d’aspiration impressionnante de 11 000 Pa, soit plus que le Roborock S8 MaxV Ultra, probablement un des meilleurs aspirateurs robots du marché. Il ne fera donc qu’une seule bouchée des saletés sur les sols durs et les tapis. On peut pour cela compter sur son rouleau-brosse, qui soulève la poussière pour la diriger vers l’orifice d’aspiration. Le robot est par ailleurs équipé d’un peigne qui a pour objectif de minimiser les enchevêtrements de cheveux ou de poils d’animaux éventuels. Attention, si vous avez de longs cheveux ou des animaux qui perdent beaucoup de poils, ils pourront tout de même s’emmêler de temps en temps dans la brosse…

Autre technologie qui permet au robot de se démarquer de la concurrence : son système TrueEdge, qui permet au robot d’étendre sa serpillière ou de la rétracter pour couvrir une surface complète, y compris le long des bords d’une pièce ou sur les plinthes. D’ailleurs, en parlant de ces serpillières, sachez que le robot peut les soulever automatiquement quand il détectera des tapis, pour ne pas les mouiller. Enfin, le robot pourra fonctionner tout en évitant les obstacles grâce à sa technologie de reconnaissance d’objets par IA.

Une station riche en fonctionnalités

L’Ecovacs Deebot T30S Pro Omni s’accompagne d’une station de vidage ultra-complète, dont le premier atout est sa capacité à laver les serpillières à l’eau chaude à 70°C, ce qui est bien plus efficace pour dissoudre les saletés. Le processus de nettoyage des serpillières se termine par un séchage à l’air chaud, pour éviter les moisissures et les mauvaises odeurs. Cette station Omni a bien d’autres avantages, comme le remplissage automatique en eau et la vidange automatique pendant 90 jours.

Pour finir, le Deebot T30S Pro embarque par ailleurs un assistant vocal IA, Yiko, mais est aussi compatible Google Assistant et Alexa. Pour ce qui est de sa batterie, celle-ci s’élève à 6 400 mAh, ce qui permet, selon la marque, de faire fonctionner le robot durant plus de 5 heures.

