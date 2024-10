Ce PC portable sous Intel Core Ultra 7 peut devenir une tablette à volonté et son prix chute de 545 €

Le PC portable HP Spectre x360 2-in-1 16-aa0008nf avec son stylet rechargeable et sa souris sans-fil HP 420 font partie d’un pack accessible Ă -26 %.

HP Spectre x360 2-in-1 Laptop 16-aa0008nf // Source : HP

Hewlett Packard, aujourd’hui abrĂ©gĂ© HP, est un constructeur historique d’ordinateurs qui est encore lĂ parce qu’il a su s’adapter aux besoins du marchĂ© et de ses utilisateurs. Ils le prouvent avec cet ordinateur portable Spectre x360 2-in-1 Laptop 16-aa0008nf de son nom complet, une machine puissante qui a la capacitĂ© de faire pivoter Ă©cran et clavier pour devenir une tablette tactile, qui plus est livrĂ©e avec un stylet très apprĂ©ciĂ© des graphistes et une souris offerte pour faciliter la navigation.

Ce qui nous fait craquer sur le HP Spectre x360 16

Les 32 Go de RAM avec le SSD de 2 To : on est bieng

Un processeur Intel Core Ultra 7 Ă l’aise sur le multitâche

La transformation en tablette avec le stylet amène un vrai plus

Le HP Spectre x360 2-in-1 16 est vendu normalement 1 999 euros. La souris HP 420, elle, coĂ»te 44,99 euros. Les deux devraient coĂ»ter 2 043,99 euros, mais aujourd’hui, vous pouvez les commander pour 1499,01 euros.

Sa double utilisation le rend vraiment polyvalent

De base, le HP Spectre x360 est un PC portable qui mesure 35,68 x 24,55 x 1,98 cm qui pèse 1,95 kg. Des dimensions et un poids dans la moyenne qui facilitent son transport et son utilisation dans toutes les situations. D’ailleurs, il peut arriver qu’on ait besoin de sortir son PC portable dans les transports en commun, mais le manque de place rend l’opĂ©ration difficile.

C’est lĂ qu’intervient son aspect tablette super pratique puisqu’en faisant basculer le clavier Ă l’arrière, vous gagnez en place et, avec le stylet fourni, vous pouvez sans problème faire vos tâches importantes mĂŞme dans un espace rĂ©duit. Vous avez besoin de taper du texte ? Vous pouvez faire apparaĂ®tre un clavier virtuel sur l’Ă©cran, comme sur une tablette classique, et vous lancer dans votre prose.

Des performances loin d’ĂŞtre en reste

Le HP Spectre x360 n’en oublie pas d’ĂŞtre un ordinateur puissant. Si, sur la page du produit, vous pouvez le personnaliser en modifiant quelques composants, ce qui fera changer le prix final. Notamment en ajoutant une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4050 avec 6 Go de RAM. Mais ici, il faudra se contenter d’une carte graphique Intel Arc, suffisante pour vos tâches quotidiennes et lancer quelques petits jeux, pas assez pour de gros titres bien gourmands.

Par contre, avec le processeur Intel Core Ultra 7 155H, 32 Go de RAM et un stockage de 2 To sur SSD, vous allez ĂŞtre Ă l’aise pendant un très long moment. MĂŞme l’Ă©cran est d’excellente facture avec une dalle 2,8K OLED de 16″ qui peut tourner Ă 120 images/seconde avec un temps de rĂ©ponse de 0,2 ms. L’autonomie annoncĂ©e par le constructeur est de 13h15 minutes, visez un peu en dessous surtout si vous en avez un usage intensif.

Peu de choses Ă lui reprocher, au final, si ce n’est son prix fort, mĂŞme en promo. Sans compter qu’il s’agit de la version sans carte graphique dĂ©diĂ©e qui, si vous la prenez, fait grimper la facture de 500 euros.

Si jamais le prix est encore trop cher, pas de panique : il y a des dizaines d’autres rĂ©fĂ©rences disponibles sur le marchĂ©. Vous pouvez les retrouver dans notre guide d’achat des meilleurs PC portables du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.